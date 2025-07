Siêu Nhân đối đầu loạt bom tấn

Không lâu sau khi DC tung "át chủ bài" Superman, Marvel cũng không kém cạnh khi trình làng Fantastic Four: First Step. Đây là dự án thứ 3 của Marvel Studios trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên nhóm siêu anh hùng này quay trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau vụ sáp nhập giữa Disney và 20th Century Fox. Bộ phim kể lại nguồn gốc của nhóm Fantastic Four - 4 nhà khoa học thực hiện chuyến thám hiểm không gian và vô tình bị nhiễm tia bức xạ vũ trụ. Trở về Trái Đất, họ không còn là những con người bình thường mà trở thành những siêu anh hùng với năng lực kỳ lạ.