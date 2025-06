Brad Pitt đã đúng

Thù lao của Pitt trong "F1" lên tới 30 triệu USD - con số cao nhất sự nghiệp. Vai diễn cũng đánh dấu màn tái xuất ngoạn mục với hình tượng mà anh chưa từng thể nghiệm trước đó.

Brad Pitt đã vắng bóng màn ảnh rộng kể từ sau lần xuất hiện đáng nhớ trong Babylon (2022) - một tác phẩm gây không ít tranh cãi, nhưng thứ khó phủ nhận là màn trình diễn mê hoặc của tài tử sinh năm 1963. Suốt một khoảng thời gian dài, phong độ chọn kịch bản của Pitt từng khiến giới mộ điệu phải hoài nghi. Từng có nhiều thời điểm anh thăng hoa với Once Upon a Time in Hollywood hay Ad Astra, nhưng cũng không ít lần lại lạc lối trong những dự án nhạt nhòa như Bullet Train hay The Lost City.

Ở tuổi ngoài 60, sau những thăng trầm sự nghiệp và lựa chọn nghệ thuật, giới chuyên môn cho rằng điều Pitt cần là một dự án đủ sức nặng giúp anh tái khẳng định tên tuổi trên màn bạc. Một tác phẩm đủ hấp dẫn, bùng nổ, xứng đáng cho lần trở lại sau quãng thời gian im ắng.

Và với F1, Brad Pitt đã có cho mình một lựa chọn đúng.

Đẹp đến kinh ngạc

F1 xoay quanh câu chuyện về Sonny Hayes (Brad Pitt), cựu tay đua Công thức 1 lừng danh từng giải nghệ sau một tai nạn nghiêm trọng. Gần ba thập kỷ sau, Sonny tái ngộ Ruben Cervantes, một người bạn cũ, đồng thời là chủ đội APX (Javier Bardem). Ruben thuyết phục Sonny quay trở lại thế giới tốc độ, giúp mình vực dậy đội đua trẻ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Trong lần trở lại với Công thức 1, Sonny còn nhận nhiệm vụ dìu dắt một tay đua trẻ nóng tính, kiêu ngạo và đầy tham vọng. Trên nền bối cảnh khốc liệt của giải đua danh giá, anh không những phải đi tìm lại vinh quang, mà còn đối mặt với không ít thách thức, khủng hoảng về bản ngã và niềm tin.

Ngay từ những phút giây đầu tiên, F1 đã cho thấy tham vọng của ê-kíp khi tái hiện không khí giải đua Công thức 1 theo cái cách chân thực và mãn nhãn hiếm thấy. Với đội ngũ sáng tạo đứng sau kỳ tích doanh thu của Top Gun: Maverick, gồm đạo diễn Joseph Kosinski, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, biên kịch Ehren Kruger và nhà quay phim Claudio Miranda, F1 hiện lên là bức tranh đẹp tới ngoạn mục về đường đua tốc độ.

Phim gây ấn tượng với những phân cảnh đua xe máu lửa, với các góc quay mãn nhãn theo từng khúc cua, hay cả cuộc chiến đến từng phần trăm giây tại các pit stop… Những tái hiện sống động và gay cấn đó khiến người yêu mến môn thể thao tốc độ cho đến cả những ai chưa từng xem một vòng đua hoàn chỉnh cũng phải nín thở theo dõi.

Brad Pitt đầy phong độ ở tuổi lục tuần.

Không ngoa khi nói điểm sáng nổi bật của F1 chính là phần nhìn. Mỗi khung hình qua bàn tay của đạo diễn Kosinski đều toát lên sức hút mãnh liệt của bộ môn đua xe Công thức 1, điều mà giờ đây có thể lôi cuốn cả khán giả đại chúng, những người vốn còn xa lạ với bộ môn đầy thách thức này.

Sự kết hợp giữa quay thực tế và kỹ xảo hiện đại đã mang lại những khung hình cực kỳ sống động. Claudio Miranda, nhà quay phim từng đoạt tượng vàng Oscar, đã tận dụng tối đa góc máy táo bạo: từ những cú lia máy bám sát buồng lái ở vận tốc hơn 300 km/h, cho đến các phân cảnh chuyển động góc nhìn thứ nhất như trong trò chơi điện tử. Sự biến hóa liên tục của camera khiến người xem có cảm giác chính mình đang hòa vào không khí của mỗi giải đua khốc liệt.

Âm thanh cũng bổ trợ cho từng khung hình F1 một cách hoàn hảo. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp xe rít trên mặt đường cho tới những âm vang trong từng cú va chạm đều được tái hiện khá chân thực, mang lại trải nghiệm đầy ấn tượng ngoài rạp. Chắc chắn không thể không nhắc tới âm nhạc được “phù thủy” Hans Zimmer phù phép. Từ những bản phối dồn dập và kịch tính cho tới những khoảnh khắc lắng đọng, Hans Zimmer luôn biết cách đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, khiến người ta như bị cuốn theo cuộc đấu tốc độ và chìm vào bầu không khí hừng hực trên mỗi thử thách, chặng đua.

“Hào quang” của Brad Pitt

Về tổng thể, nội dung F1 vẫn đi theo motif quen thuộc của dòng phim này: một huyền thoại sa sút quay trở lại, truyền động lực cho thế hệ mới, đồng thời tự thắp lại ngọn lửa đam mê của chính mình. Điều này khiến chuyện phim trôi đi an toàn, thiếu yếu tố bất ngờ.

Thù lao của Pitt theo tiết lộ lên tới 30 triệu USD .

Một điểm dễ nhận thấy là phần kịch bản còn đơn giản, thiếu sức nặng ở các tuyến phụ. Ngoài hành trình của Sonny Hayes, các nhân vật xung quanh, bao gồm cả đội ngũ APX, hiện lên không quá đặc sắc. Mối quan hệ thầy trò, sự chuyển biến trong tâm lý của thế hệ kế cận cũng còn mang tính "công thức". Trong khi, những khúc mắc nội bộ đội đua lại chưa được khai thác sâu, khiến câu chuyện của F1 thiếu đi các điểm neo cảm xúc.

Thứ thực sự giữ chân người xem, ngoài những khung hình đẹp đến nghẹt thở, không gì khác ngoài “hào quang” của Brad Pitt. Ở tuổi lục tuần, anh vẫn toát lên nét đẹp phong trần, đầy quyến rũ của một tài tử đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ suốt nhiều thập kỷ.

Pitt chính là linh hồn của phim. Hình ảnh Sonny Hayes hiện lên đúng chất một người đàn ông từng trải: từng nếm mùi vinh quang, từng va vấp thất bại, giờ đây quay lại đường đua không chỉ vì niềm đam mê tốc độ, mà còn vì trách nhiệm với những người đặt niềm tin vào mình. Pitt thổi hồn vào nhân vật bằng nét phong trần quen thuộc, nhưng vẫn đủ mới mẻ khi khoác lên mình bộ đồ đua, đối mặt với thách thức cả về thể chất lẫn tâm lý.

Tham gia dự án lần này, mức cát-xê của tài tử theo tiết lộ lên tới 30 triệu USD - con số cao nhất trong sự nghiệp của anh. Vai diễn này cũng đánh dấu sự trở lại đầy dấu ấn của Pitt với hình tượng tay đua cự phách, hình ảnh anh chưa từng thể nghiệm trước đó.

F1 không có câu chuyện đột phá, nhưng phần hình ảnh khiến khán giả phải kinh ngạc.

Brad Pitt một lần nữa chinh phục người xem khi thể hiện sự dẻo dai, bản lĩnh trong những phân cảnh hành động đậm chất kỹ thuật. Anh cũng thể hiện khá thuyết phục tính cách và diễn biến nội tâm của Sonny Hayes, một tay đua đi tìm lại đam mê và hào quang. Trên hành trình đó, mối quan hệ giữa Sonny và tay đua trẻ tuy lối khai thác không mới mẻ, nhưng cách hai nhân vật va chạm, hỗ trợ rồi cùng nhau đối mặt với khó khăn đã góp phần hoàn chỉnh mạch cảm xúc của phim.

Nhìn chung, F1 không chỉ là màn phô diễn kỹ thuật đơn thuần, mà còn là lời khẳng định phong độ trở lại của Pitt, một biểu tượng màn bạc vẫn cháy hết mình cùng đam mê. Tác phẩm đang nhận về nhiều lời khen từ cả giới phê bình lẫn đại chúng, với 83% đánh giá tích cực của chuyên gia và 97% từ các khán giả trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes.