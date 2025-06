Sự cố trang phục xấu hổ của bạn gái Leonardo Dicaprio

Người mẫu Vittoria Ceretti gặp phải sự cố trang phục khi dự tiệc cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez cuối tuần qua.

Theo Page Six, Vittoria Ceretti lựa chọn một chiếc váy vintage đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana, tới dự bữa tiệc tối xa hoa của cặp đôi Bezos và Sánchez vào tối 28/6. Người đẹp được bắt gặp rời khách sạn Gritti Palace ở Venice (Italy) khi chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn. Cô kết hợp trang phục với clutch đồng điệu và để tóc nâu thẳng mượt.

Nguồn tin nội bộ cho biết, đêm tiệc cuối cùng trong chuỗi sự kiện lễ cưới của Bezos và Sánchez được tổ chức hoành tráng với sự góp mặt của loạt sao đình đám. Tất cả đều tham gia nhiệt tình và “quẩy” xuyên đêm. Bạn gái Leonardo Dicaprio dường như đã "xõa hết mình" và gặp sự cố trang phục, khiến chiếc váy bị rách những mảng khá to, kéo dài xuống chân.

Ngay sau đó, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh "trước và sau bữa tiệc" trên Instagram Story, khoe sự cố trang phục xấu hổ. Bên cạnh những lời đùa và trêu chọc Ceretti, dân mạng nhanh chóng phát hiện chiếc váy cô đang diện cũng chính là mẫu thiết kế từng được bạn gái cũ của DiCaprio – siêu mẫu Gisele Bündchen – mặc tại dạ tiệc Costume Institute Benefit Gala năm 2003.

Nếu Vittoria Ceretti gặp sự cố với chiếc váy rách, thì DiCaprio xuất hiện với phong cách thoải mái trong bộ pijama lụa, khoác thêm blazer cài nút và đội mũ bóng chày lụp xụp.

Ceretti gặp sự cố váy rách tại buổi tiệc. Ảnh: Shutterstock/Vittoria Ceretti.

Trước đó, vào ngày 27/6, DiCaprio và Ceretti đã cùng nhau dự lễ cưới chính thức của Jeff Bezos và Lauren Sánchez trên đảo San Giorgio Maggiore. Ceretti chọn váy đen kết hợp tóc búi gọn gàng. Trong khi DiCaprio mặc tuxedo đen, cũng đội chiếc mũ bóng chày che kín mặt.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng qua các bộ phim như Titanic, The Revenant, Inception và The Wolf of Wall Street. Với sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, DiCaprio đã giành một giải Oscar và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Vittoria Ceretti là người mẫu nổi tiếng gốc Italy, từng có hôn nhân với DJ Matteo Milleri trong ba năm. Cô được cho là không e ngại lối sống du mục của DiCaprio và nhiều lần tháp tùng bạn trai trong các kỳ nghỉ tại Sardinia, Caribbean, St. Barts...