Khối tài sản 400 triệu USD của người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Brad Pitt từng nhiều lần gây chú ý với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Anh từng nhận được 20 triệu USD cho vai diễn trong Bullet Train, 10 triệu USD với Once Upon a Time in Hollywood và Babylon... Những con số đáng mơ ước này cho thấy Pitt vẫn là cái tên được săn đón hàng đầu tại Hollywood, bất chấp việc nam diễn viên hiện đã qua thời kỳ hoàng kim, lại có thời gian lùi về hậu trường.