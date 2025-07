Tin đồn bủa vây sau khi nhà văn Thái Lan qua đời

"Tứ đại tài tử Hong Kong" Thái Lan vướng tin đồn từng ép buộc cố diễn viên Trần Bảo Liên đóng phim khiêu dâm. Ngay lập tức, trợ lý lên tiếng phủ nhận sự việc.

Theo 8world, Thái Lan - cố nhà văn kiêm nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng Hong Kong vướng tin đồn ép buộc cố diễn viên Trần Bảo Liên đóng phim khiêu dâm. Bởi lẽ, ngoài hai vai trò làm nên tên tuổi, Thái Lan còn được biết đến là người sáng lập dòng phim cấp 3 tại Hong Kong.

Song, hôm 30/6, Dương Ngao, trợ lý cũ của Thái Lan lên tiếng phủ nhận tin đồn. Trước đó, Dương Ngao phát hiện nhiều bài viết trên mạng đăng tải nội dung sai sự thật như tên vợ, nơi sinh và quan trọng nhất là sự việc Thái Lan ép Trần Bảo Liên đóng phim cấp 3.

"Đầu tiên, Trần Bảo Liên sinh năm 1973, cô quay The Light năm 1992. Suy ra từ đây, Trần Bảo Liên đủ 18 tuổi khi quay phim. Thứ hai, Thái Lan không có tên trong danh sách đội ngũ sản xuất The Light. Nhiều người chỉ ra rằng Thái Lan chỉ sản xuất các bộ phim The Taoist Priest và Plan B nhưng không sản xuất The Light", Dương Ngao lập luận.

Trợ lý lên tiếng về tin đồn giữa Thái Lan và Trần Bảo Liên. Ảnh: 8world.

Tiếp đó, Dương Ngao chưa từng biết về việc Trần Bảo Liên và Thái Lan hợp tác, sau khi ông qua đời thì tin đồn bắt đầu lan truyền. "Nếu thu thập thông tin trên mạng, xin hãy trích dẫn bài viết gốc làm bằng chứng, nếu không thì đó là suy đoán hoặc thậm chí là bịa đặt. Tại sao tin tức này lại đột nhiên xuất hiện sau khi ông mất chưa đầy một tuần? Hình như có người muốn thu hút sự chú ý? Nếu suy nghĩ kỹ, các bạn sẽ thấy bất thường", anh viết.

Năm 2002, Trần Bảo Liên qua đời tiếc nuối khi tự tử. Theo Yeeyi, Thái Lan từng chia sẻ suy nghĩ về sự việc: "Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ cô ấy lại ép con gái mình đóng những bộ phim đó?". Chưa dừng lại ở đó, mẹ cô được cho là ép con gái đi đóng phim kiếm tiền, dẫn đến bi kịch.

Ngoài tin đồn thất thiệt, Dương Ngao đính chính một số thông tin như tên vợ phải là Trương Quỳnh Văn và Thái Lan sinh ra tại Singapore. Cuối cùng, vị trợ lý nhấn mạnh có thể thông cảm với những sai sót về danh tính và tên tuổi nhưng không thể bôi nhọ danh dự, hình ảnh của Thái Lan.

"Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết này. Nếu ai có bằng chứng phản bác, vui lòng cung cấp trong phần bình luận. Nếu không có bằng chứng, vui lòng không tiếp tục đưa ra những lời buộc tội sai trái và hủy hoại danh tiếng của ông", Dương Ngao viết.