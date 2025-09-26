Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim 18+ của Rima Thanh Vy rời rạp

  Thứ sáu, 26/9/2025 16:02 (GMT+7)
"Cô dâu ma" rời rạp sau ba tuần công chiếu, thu 11,5 tỷ đồng. Trong tuần chiếu cuối cùng, phim gần như không kiếm được tiền.

Ngày 26/9, Cô dâu ma - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan - rời rạp sau 3 tuần công chiếu. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 11,5 tỷ đồng, con số nhiều khả năng sẽ khiến nhà sản xuất thua lỗ.

Thực chất, con số doanh thu 11,5 tỷ đồng đã được ghi nhận sau khi phim kết thúc tuần chiếu thứ hai. Nghĩa là trong một tuần trở lại, tác phẩm gần như không kiếm được tiền. Trong ngày chiếu cuối cùng (25/9), Cô dâu ma chỉ bán được 2 vé, dù vẫn hiển thị hàng chục xuất chiếu. Việc tác phẩm rời rạp ngay sau đó là điều nằm trong dự đoán.

Trước khi ra rạp, Cô dâu ma từng điều chỉnh lịch phát hành sang tháng 9 với lý do hoàn thiện bản dựng cuối. Dù vậy, động thái trên được cho là nhằm tránh đối đầu trực tiếp với hai tác phẩm ăn khách Mưa đỏ Làm giàu với ma 2. Ban đầu dự án được ấn định ra mắt vào ngày 29/8, song sự thay đổi thời điểm cũng không giúp cải thiện kết quả phòng vé.

Co dau ma anh 1

Cô dâu ma là phim hợp tác Việt - Thái. Ảnh: NSX.

Cô dâu ma là dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Thái Lan, do đạo diễn Lee Thongkham chỉ đạo. Phim được ghi hình tại cả Chiang Mai (Thái Lan) lẫn TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên hai nước như Rima Thanh Vy, Jun Vũ, Công Dương, JJ Krissanapoom, Karnpicha Pongpanit hay Narupornkamol Chaisang.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ một vụ thảm sát trong gia tộc bí ẩn ở Thái Lan. Nội dung xoay quanh Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt Nam bước vào cuộc hôn nhân xa xứ, rồi bất ngờ vướng vào vòng xoáy nghi lễ cổ xưa. Từ một mối tình tưởng chừng viên mãn, Yến dần phải đối diện với chuỗi bi kịch, khi những bóng ma liên tục xuất hiện để hù dọa, từ đó gợi mở những bí mật gia tộc.

Theo đơn vị sản xuất, Cô dâu ma sẽ tiếp tục có mặt tại thị trường quốc tế như Australia, Mỹ hay Canada. Bộ phim gây chú ý nhờ phần hình ảnh được trau chuốt. Tuy nhiên, sự đầu tư về hình thức lại không cân xứng khi phần kịch bản còn nhiều lỏng lẻo.

