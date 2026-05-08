Phim 18+ của Ốc Thanh Vân bị vượt

"Heo năm móng" trong sáng 8/5 bất ngờ bị hai tựa phim quốc tế vượt trên bảng tổng sắp rạp Việt. Tác phẩm đã thu hơn 100 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu.

Sáng 8/5, thứ tự phim Việt trên bảng tổng sắp doanh thu rạp có sự xáo trộn. Theo Box Office Vietnam, Heo năm móng sau nhiều ngày giữ ngôi vương đã bất ngờ bị hai bộ phim quốc tế mới ra mắt là Yêu nữ thích hàng hiệu 2 và Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử soán ngôi.

Hiện tại, bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ có Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng tạm tụt xuống vị trí top 3 bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Tác phẩm được xếp khoảng gần 1.500 suất chiếu, có dấu hiệu giảm nhiệt sau 2 tuần gây sốt. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Heo năm móng nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình phòng vé với ngưỡng doanh thu 110- 120 tỷ đồng . Đây vẫn là thành tích khá ấn tượng với mặt bằng phim kinh dị Việt.

Trở lại với 2 phim ngoại vừa xô đổ Heo năm móng, Yêu nữ thích hàng hiệu 2 thuộc thể loại hài, tâm lý, kể về những góc khuất chốn công sở và ngành thời trang. Trước đó, phần 1 ra mắt năm 2006 từng gây sốt, trở thành một biểu tượng điện ảnh.

Trong khi Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử thuộc thể loại hành động, chuyển thể tựa game cùng tên đình đám với nhiều cảnh phim bạo lực 18+. Cả hai tác phẩm này đều có lợi thế từ sức hút thương hiệu.

Ngoài 2 dự án quốc tế, rạp Việt tuần này còn có phim Việt mới là Thẩm mỹ viện âm phủ, do Ngọc Trinh, Xuân Lan đóng chính. Phim vừa mở bán một số suất chiếu đặc biệt, hiện có khoảng hơn 1.700 suất chiếu/ngày. Song tác phẩm chưa cho thấy sức bán vé tốt, hiện xếp vị trí top 4 trên bảng tổng sắp rạp.