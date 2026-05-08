Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim 18+ của Ốc Thanh Vân bị vượt

  • Thứ sáu, 8/5/2026 09:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Heo năm móng" trong sáng 8/5 bất ngờ bị hai tựa phim quốc tế vượt trên bảng tổng sắp rạp Việt. Tác phẩm đã thu hơn 100 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu.

Sáng 8/5, thứ tự phim Việt trên bảng tổng sắp doanh thu rạp có sự xáo trộn. Theo Box Office Vietnam, Heo năm móng sau nhiều ngày giữ ngôi vương đã bất ngờ bị hai bộ phim quốc tế mới ra mắt là Yêu nữ thích hàng hiệu 2 Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử soán ngôi.

Heo nam mong anh 1

Yêu nữ thích hàng hiệu 2 đang được chú ý. Ảnh: NPH.

Hiện tại, bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ có Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng tạm tụt xuống vị trí top 3 bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Tác phẩm được xếp khoảng gần 1.500 suất chiếu, có dấu hiệu giảm nhiệt sau 2 tuần gây sốt. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Heo năm móng nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình phòng vé với ngưỡng doanh thu 110-120 tỷ đồng. Đây vẫn là thành tích khá ấn tượng với mặt bằng phim kinh dị Việt.

Trở lại với 2 phim ngoại vừa xô đổ Heo năm móng, Yêu nữ thích hàng hiệu 2 thuộc thể loại hài, tâm lý, kể về những góc khuất chốn công sở và ngành thời trang. Trước đó, phần 1 ra mắt năm 2006 từng gây sốt, trở thành một biểu tượng điện ảnh.

Trong khi Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử thuộc thể loại hành động, chuyển thể tựa game cùng tên đình đám với nhiều cảnh phim bạo lực 18+. Cả hai tác phẩm này đều có lợi thế từ sức hút thương hiệu.

Heo nam mong anh 2

Ngọc Trinh trở lại điện ảnh với Thẩm mỹ viện âm phủ. Ảnh: ĐPCC.

Ngoài 2 dự án quốc tế, rạp Việt tuần này còn có phim Việt mới là Thẩm mỹ viện âm phủ, do Ngọc Trinh, Xuân Lan đóng chính. Phim vừa mở bán một số suất chiếu đặc biệt, hiện có khoảng hơn 1.700 suất chiếu/ngày. Song tác phẩm chưa cho thấy sức bán vé tốt, hiện xếp vị trí top 4 trên bảng tổng sắp rạp.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Lý do Thanh Thúy khóc, không bỏ cuộc dù cần thu 65 tỷ nữa mới cứu được 'Trùm Sò'

Qua giai đoạn vàng kiếm tiền, "Trùm Sò" đang lết những bước chậm chạp ở phòng vé với số suất ít ỏi. Nhưng những ngày qua, Thanh Thúy và ông xã Đức Thịnh vẫn không chịu bỏ cuộc.

18 giờ trước

Hải Đăng Doo phản hồi hình ảnh sử dụng bóng cười gây tranh cãi dữ dội

Phía nam ca sĩ phủ nhận thông tin xuất hiện trong hình ảnh sử dụng bóng cười như đang lan truyền trên mạng xã hội.

22 giờ trước

Phim 'Heo năm móng' thu 100 tỷ đồng

Bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ thu 100 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần công chiếu. Đây là phim Việt thứ 8 ra mắt năm 2026 đạt được thành tích này.

27:1612 hôm qua

Tống Khang

Heo năm móng Ốc Thanh Vân Ngọc Trinh Ốc Thanh Vân Trần Ngọc Vàng

  • Phạm Thị Thanh Vân

    Phạm Thị Thanh Vân

    Ốc Thanh Vân có tên thật là Phạm Thị Thanh Vân là một nữ diễn viên khởi nghiệp từ lĩnh vực kịch nói sau đó lấn sân sang phim truyền hình, điện ảnh và dẫn chương trình.

    • Ngày sinh: 18/2/1984
    • Nơi sinh: Hải Phòng
    • Phim: Chuyện phái đẹp, Nào ta cùng hát, Tình yêu còn lại, Cô gái xấu xí,...

Đọc tiếp

'Tieu tam' gay sot nhat hinh anh

'Tiểu tam' gây sốt nhất

2 giờ trước 09:07 8/5/2026

0

Lý Mộng gây chú ý khi đóng vai "người thứ ba" trong bộ phim truyền hình "Mật ngữ kỷ". Trước đó, cô có nhiều vai diễn phản diện thành công, từng bị cắt vai vì scandal thái độ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý