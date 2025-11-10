Phim 16+ có Thiên An tụt dốc

Bước sang tuần chiếu thứ 2, doanh thu "Cải mả" tụt dốc không phanh. Trong khi hai phim Việt 18+ mới là "Thai chiêu tài" và "Trái tim què quặt" đều không đạt thành tích khả quan.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Cải mả ở tuần chiếu thứ 2 tụt hạng nghiêm trọng. Từ vị trí dẫn đầu phòng vé, bộ phim kinh dị có Thiên An giảm nhiệt mạnh, tụt xuống vị trí top 5. Cuối tuần qua, tác phẩm dắt túi thêm 2,2 tỷ đồng , với hơn 26.000 vé bán ra.

Tính tới tối 9/11, tổng doanh thu Cải mả theo ghi nhận là hơn 18 tỷ đồng . Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, phim gặp nhiều khó khăn trong việc chạm mốc thành tích 30 tỷ phòng vé.

Hai phim 18+ Việt mới ra mắt tuần qua là Thai chiêu tài và Trái tim què quặt đều không đạt thành tích như mong đợi. Thai chiêu tài thu khoảng 1,5 tỷ đồng với gần 20.000 vé bán ra - thành tích khiêm tốn với mặt bằng phim nội địa năm nay.

Thai chiêu tài nhận phản hồi khá tích cực sau các suất chiếu đầu tiên.

Thực tế, bộ phim kinh dị của Trần Nhân Kiên nhận đánh giá khá tích cực sau các buổi chiếu đầu tiên. Tác phẩm được nhận xét giàu ý tưởng, dù còn một số hạn chế nhưng gỡ điểm nhờ cách kể chuyện khá lôi cuốn. Bước sang tuần chiếu thứ 2, phim có thể sẽ cải thiện thành tích phòng vé, nhưng khả năng lội ngược dòng và tạo kỳ tích khá khó xảy ra.

Trong khi, Trái tim què quặt đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan chỉ kịp dắt túi chưa đầy 500 triệu đồng cuối tuần mở màn. Phim chỉ được xếp số suất chiếu rất hạn chế, cơ hội tiếp cận khán giả đại chúng bị thu hẹp đáng kể. Tương tự Thai chiêu tài, Trái tim què quặt cũng nhận phản hồi tương đối tích cực về chất lượng. Lý do bộ đôi phim Việt chỉ đạt thành tích làng nhàng phần lớn do thời điểm ra mắt không thuận lợi, vào đúng giai đoạn phòng vé thấp điểm.

Phim Việt thể hiện mờ nhạt trên sân nhà, "spotlight" phòng vé tuần qua thuộc về hai phim ngoại là Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc và Tình người duyên ma 2025. Bộ đôi bám đuổi khá sít sao về thành tích phòng vé.

Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc dẫn đầu phòng vé Việt.

Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc mang về 6,5 tỷ đồng trên gần 3.400 suất chiếu. Trong khi Tình người duyên ma 2025 dắt túi khoảng 6 tỷ đồng trên 3.000 suất chiếu.

Tuần này, rạp Việt dự kiến tiếp tục ảm đạm khi không xuất hiện bom tấn. Cái tên đáng chú ý nhất trong dàn phim mới là Truy tìm long diên hương, do Dương Minh Chiến đạo diễn và quy tụ dàn diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo...