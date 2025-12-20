Phương Linh và 70 người đẹp nóng bỏng với bikini

|
Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 quy tụ 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài. Sau màn đồng diễn, top 21 người đẹp được công bố. Sau đó, họ bước vào phần thi trình diễn bikini. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh - tự tin catwalk trên sân khấu. Ở đêm chung kết, người đẹp cho thấy nhiều nỗ lực. Song kết quả không như mong muốn. Cô dừng chân ở top 10. Năm ngoái, người đẹp Bùi Xuân Hạnh lọt top 5.
|Các người đẹp khoe hình thể gợi cảm, nóng bỏng trong bộ áo tắm hai mảnh màu trắng, đính đá lấp lánh. Họ kết hợp thêm phụ kiện là khăn choàng lụa hoặc lông vũ để tạo điểm nhấn khi trình diễn.
|
Người đẹp Alexandra Mina của Ecuador tỏa sáng trong phần thi trình diễn áo tắm. Cô là thí sinh mạnh tại cuộc thi năm nay. Từ những vòng ngoài, Alexandra Mina thể hiện kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và ngoại hình thu hút. Đáng tiếc, cô chỉ dừng chân ở top 21.
Số lượng thí sinh tham gia Miss Cosmo năm nay đông hơn so với mùa đầu tiên. Ngoài ra, chất lượng thí sinh được đánh giá mạnh và đồng đều. Trước đó, ban tổ chức đã trao danh hiệu Best in Swimsuit cho người đẹp Gabriela Borges, Miss Cosmo Brazil 2025. Best Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll. Trong khi giải Best Catwalk được trao cho thí sinh Amys Napoles Ochoa đến từ Cuba.
|Dàn thí sinh khoe kỹ năng catwalk uyển chuyển và tạo điểm nhấn khi kết phần thi. Thời gian qua, 71 thí sinh có cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tham quan nhiều danh thắng ở Việt Nam.
|
Người đẹp đến từ Panama thu hút với hình thể nóng bỏng và khuôn mặt đẹp, khả ái. Cô là một trong số các người đẹp sở hữu gương mặt ấn tượng nhất tại cuộc thi năm nay. Italy Mora năm nay 20 tuổi. Cô cao 1,77 m, là người mẫu tại quê nhà.
