Phương Linh và 70 người đẹp nóng bỏng với bikini

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 quy tụ 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài. Sau màn đồng diễn, top 21 người đẹp được công bố. Sau đó, họ bước vào phần thi trình diễn bikini. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh - tự tin catwalk trên sân khấu. Ở đêm chung kết, người đẹp cho thấy nhiều nỗ lực. Song kết quả không như mong muốn. Cô dừng chân ở top 10. Năm ngoái, người đẹp Bùi Xuân Hạnh lọt top 5.