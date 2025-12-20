MC Thùy Linh sinh con

MC Thùy Linh và diễn viên Phùng Đức Hiếu vừa chào đón thành viên mới. Họ kết hôn từ 2021.

Tối 20/12, diễn viên Phùng Đức Hiếu thông báo vợ anh là MC Thùy Linh đã sinh con đầu lòng. Theo nam diễn viên, con đầu lòng của vợ chồng anh là bé gái, nặng 3,1 kg và chào đời lúc 6h36 cùng ngày. Em bé được đặt tên ở nhà là Lisu, ghép từ tên mẹ và biệt danh Hiếu Su của cha.

Vợ chồng diễn viên Hiếu Su đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con sau khi chào đời, nam diễn viên viết: “Chúc mừng vợ vượt cạn thành công. Tròn 6 năm bên nhau, 4 năm mong em bé và đây là kết quả”. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nam diễn viên.

Hồi tháng 9, nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh xác nhận mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, nữ MC đăng ảnh bụng bầu và viết: “Ngày 18/9 năm nay, Linh đón tuổi mới cùng một trái tim bé xíu đang rung rinh trong mình. Lần đầu tiên được cảm nhận sự kỳ diệu, mới mẻ ấy. Mong có sức khỏe, sự bình an và dịu dàng, yêu thương với mọi điều. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thương yêu đã luôn bên cạnh”.

MC Thùy Linh và diễn viên Hiếu Su tổ chức lễ cưới năm 2021. Ban đầu bạn bè lo lắng khi thấy Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi. Sau đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Thùy Linh sinh năm 1987, là MC của Đài truyền hình Việt Nam. Cô cũng lấn sân phim ảnh và diễn xuất trong nhiều bộ phim, chẳng hạn Viết tiếp bản tình ca, Và anh sẽ trở lại, Khung cửa sổ mùa thu...

Phùng Đức Hiếu sinh năm 1992, tham gia một số dự án phim như Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Phố trong làng… và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa.