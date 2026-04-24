Phim 16+ 'Bẫy tiền' có Tam Triều Dâng rời rạp

"Bẫy tiền", bộ phim Việt khai thác đề tài lừa đảo trực tuyến, vừa khép lại hành trình rạp với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Bẫy tiền ghi nhận doanh thu 2,93 tỷ đồng - con số có phần khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Với thành tích này, đứa con tinh thần của đạo diễn Oscar Dương khả năng cao khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Bẫy tiền có hành trình khá trắc trở ở rạp Việt. Phim từng ấn định lịch ra mắt vào tháng 11/2025, trước khi đột ngột thông báo dời lịch chiếu với lý do chỉnh sửa nội dung, dù đã tổ chức buổi họp báo ra mắt truyền thông, báo chí.

Trở lại rạp từ 8/4, Bẫy tiền chưa thu hút được nhiều sự quan tâm. Phim khá ít suất chiếu ngay từ tuần mở màn, hạn chế cơ hội tiếp cận khán giả. Những ngày qua, tác phẩm gắn nhãn 16+ có Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng đóng chính chìm dưới bảng tổng sắp phòng vé, tốc độ kiếm tiền nhỏ giọt.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền. Ảnh: NSX.

Bẫy tiền kể câu chuyện về Đăng Thức - một nhân viên tài chính với cuộc sống tưởng như yên ổn, cho đến khi vô tình bị cuốn vào một ứng dụng lừa đảo trên điện thoại. Từ đó, phim dẫn dắt người xem bước vào chuỗi diễn biến căng thẳng, nơi mỗi lựa chọn trên ứng dụng đều tiềm ẩn cái giá khôn lường.

Phim có một số ý tưởng tương đối tốt, màn trình diễn còn dàn diễn viên nhìn chung tròn trịa, tạo thiện cảm. Tuy nhiên, cách kể chuyện còn hơi rối rắm, kịch bản có nhiều lỗ hổng khiến tổng thể Bẫy tiền chưa hấp dẫn như kỳ vọng.

Trước đó, cùng chung đề tài về nạn lừa đảo trực tuyến, Thiên đường máu do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn lại dễ dàng thu hơn trăm tỷ đồng ở rạp Việt.