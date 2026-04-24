Phim 16+ 'Bẫy tiền' có Tam Triều Dâng rời rạp

  • Thứ sáu, 24/4/2026 10:49 (GMT+7)
"Bẫy tiền", bộ phim Việt khai thác đề tài lừa đảo trực tuyến, vừa khép lại hành trình rạp với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Bẫy tiền ghi nhận doanh thu 2,93 tỷ đồng - con số có phần khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Với thành tích này, đứa con tinh thần của đạo diễn Oscar Dương khả năng cao khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Bẫy tiền có hành trình khá trắc trở ở rạp Việt. Phim từng ấn định lịch ra mắt vào tháng 11/2025, trước khi đột ngột thông báo dời lịch chiếu với lý do chỉnh sửa nội dung, dù đã tổ chức buổi họp báo ra mắt truyền thông, báo chí.

Trở lại rạp từ 8/4, Bẫy tiền chưa thu hút được nhiều sự quan tâm. Phim khá ít suất chiếu ngay từ tuần mở màn, hạn chế cơ hội tiếp cận khán giả. Những ngày qua, tác phẩm gắn nhãn 16+ có Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng đóng chính chìm dưới bảng tổng sắp phòng vé, tốc độ kiếm tiền nhỏ giọt.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền. Ảnh: NSX.

Bẫy tiền kể câu chuyện về Đăng Thức - một nhân viên tài chính với cuộc sống tưởng như yên ổn, cho đến khi vô tình bị cuốn vào một ứng dụng lừa đảo trên điện thoại. Từ đó, phim dẫn dắt người xem bước vào chuỗi diễn biến căng thẳng, nơi mỗi lựa chọn trên ứng dụng đều tiềm ẩn cái giá khôn lường.

Phim có một số ý tưởng tương đối tốt, màn trình diễn còn dàn diễn viên nhìn chung tròn trịa, tạo thiện cảm. Tuy nhiên, cách kể chuyện còn hơi rối rắm, kịch bản có nhiều lỗ hổng khiến tổng thể Bẫy tiền chưa hấp dẫn như kỳ vọng.

Trước đó, cùng chung đề tài về nạn lừa đảo trực tuyến, Thiên đường máu do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn lại dễ dàng thu hơn trăm tỷ đồng ở rạp Việt.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Chiếc váy 'thảm họa' của Jennie

Thành viên BlackPink xuất hiện tại thảm đỏ Time 100 Gala 2026 với thiết kế táo bạo từ thương hiệu Schiaparelli. Đáng tiếc, trang phục chưa tôn lên được vóc dáng của người đẹp.

2 giờ trước

Phong độ thất thường của Kiều Minh Tuấn

Điều đáng trân trọng là Kiều Minh Tuấn không ngại làm mới bản thân, để không đóng băng bản thân với những nhân vật hài có chút nhếch nhác như giai đoạn đầu bén duyên nghệ thuật.

42:2530 hôm qua

Động thái của người tố Trung Quân hành hung phụ nữ

Sau khi Trung Quân lên tiếng xin lỗi, người đăng bài tố cho biết sẽ tha thứ theo nguyện vọng của vợ.

19 giờ trước

Tống Khang

Bẫy tiền Tam Triều Dâng Liên Bỉnh Phát lừa đảo

    Đọc tiếp

    Harry Styles dinh hon hinh anh

    Harry Styles đính hôn

    47 phút trước 11:27 24/4/2026

    0

    Harry Styles và Zoe Kravitz được cho là đã đính hôn sau 8 tháng hẹn hò. Trước đó, tin đồn bùng lên khi nữ diễn viên xuất hiện với nhẫn kim cương tại Anh.

    Jisoo gay tranh luan hinh anh

    Jisoo gây tranh luận

    1 giờ trước 11:01 24/4/2026

    0

    Việc Jisoo thắng giải Ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Cannes 2026 gây tranh cãi trên mạng xã hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

