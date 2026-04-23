Động thái của người tố Trung Quân hành hung phụ nữ

Sau khi Trung Quân lên tiếng xin lỗi, người đăng bài tố cho biết sẽ tha thứ theo nguyện vọng của vợ.

Chiều 23/4, bác sĩ Phạm Minh Trường gây chú ý khi có động thái lên tiếng ngay tại bài đăng xin lỗi của Trung Quân Idol.

"Việc tấn công phụ nữ hoặc những người yếu thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là điều không nên làm", ông Trường viết.

Trung Quân tới gặp nạn nhân để xin lỗi. Ảnh: FBNV.

Người này cũng cho biết chấp nhận tha thứ cho Trung Quân Idol theo nguyện vọng của vợ. "Bản thân anh chưa quên được sự cố này, nhưng anh nghĩ không cần để nó trong lòng nữa. Anh hy vọng đây cũng là bài học để em biết cách tôn trọng người khác, như một cách để tôn trọng bản thân và nghề nghiệp của mình", ông Trường chia sẻ.

Trung Quân Idol sau đó phản hồi trực tiếp bình luận của ông Trường, bày tỏ mong muốn có cơ hội xin lỗi trực tiếp.

Trước đó, trên trang cá nhân, bác sĩ Phạm Minh Trường tố Trung Quân Idol có hành vi hành hung vợ mình vào rạng sáng 21/4. Ông Trường cho biết đã xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, ông Trường nói sẽ gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Tới chiều 22/4, Trung Quân Idol lên tiếng về lùm xùm. Nam ca sĩ cho biết đã trực tiếp tới gặp nạn nhân để xin lỗi. Trung Quân cũng xin lỗi khán giả về những thông tin tiêu cực liên quan đến anh.

Sau ồn ào nói trên, Trung Quân tạm dừng hoạt động, bị xóa tên ở một số chương trình âm nhạc.