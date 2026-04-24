Chiếc váy 'thảm họa' của Jennie

  • Thứ sáu, 24/4/2026 10:40 (GMT+7)
Thành viên BlackPink xuất hiện tại thảm đỏ Time 100 Gala 2026 với thiết kế táo bạo từ thương hiệu Schiaparelli. Đáng tiếc, trang phục chưa tôn lên được vóc dáng của người đẹp.

Theo Chosun, Jennie thu hút sự chú ý tại sự kiện Time 100 Gala 2026. Trên thảm đỏ, ngôi sao âm nhạc trở thành tâm điểm ống kính với bộ trang phục đến từ thương hiệu xa xỉ nước Pháp Schiaparelli. Chiếc váy đen với phần thân trên dạng corset, chất liệu xuyên thấu cùng đường cắt táo bạo ở cổ. Trong khi, chân váy chất liệu nhung tạo cảm giác mềm mại. Jennie kết hợp phụ kiện khuyên tai vàng cỡ lớn tạo điểm nhấn cho gương mặt.

Ảnh: X.

Tuy nhiên, trang phục của Jennie lại đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng chiếc váy chưa phù hợp, không tôn được sắc vóc của chủ nhân hit Mantra. Việc thiết kế chia cắt thành nhiều phần khiến tỷ lệ cơ thể người mặc mất cân đối, với phần lưng cảm giác bị dài ra trong khi đôi chân như ngắn lại.

Một số dân mạng còn gọi đây là chiếc váy "thảm họa" của Jennie, khiến mỹ nhân Hàn Quốc mất điểm trên thảm đỏ quốc tế. Song số khác lại bênh vực người đẹp sinh năm 1996, khen ngợi cô dám trải nghiệm những phong cách thời trang khác lạ, làm mới hình tượng bản thân mỗi lần xuất hiện.

Trước đó, album solo đầu tay RUBY của Jennie đã được Rolling Stone bình chọn trong Top 100 album của năm. Cô cũng đứng đầu bảng xếp hạng Thần tượng Hàn Quốc năm 2025 do Forbes Korea công bố. Truyền thông nhận xét cô hoạt động sôi nổi và đạt được thành tựu rực rỡ cả với tư cách thành viên BLACKPINK lẫn nghệ sĩ solo.

Gần đây, Dracula do Jennie hợp tác với ban nhạc quốc tế Tame Impala cũng đảo ngược đà giảm trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đồng thời, đây cũng là ca khúc giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đứng đầu bảng Billboard Hot Dance/Electronic Songs. Thành tích này giúp Jennie nhận đề cử Song of the Summer tại American Music Awards 2026, một trong ba lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ.

Hoàng Nhi

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

