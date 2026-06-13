Phía sau vụ người đàn ông bị bỏ lại đến suýt chết trên Everest

Bị bỏ lại trên Everest, Dawa Sherpa sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Câu chuyện sinh tồn của ông dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của đơn vị tổ chức leo núi và cứu hộ.

Các nhân viên y tế vận chuyển Dawa Sherpa từ sân bay trực thăng tại Bệnh viện HAMS ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: Reuters.

Cuối tháng 5, hướng dẫn viên người Nepal Dawa Sherpa, 57 tuổi, mất tích trên đỉnh Everest. Sau gần 6 ngày chống chọi với điều kiện khắc nghiệt, ông được phát hiện vào ngày 4/6 khi đang chậm chạp di chuyển về phía trại nền (base camp). Ngay sau đó, ông được trực thăng đưa đi cấp cứu tại Kathmandu.

Câu chuyện sống sót của Dawa Sherpa khiến cộng đồng leo núi sửng sốt. Trong khi nhiều người coi đây là một phép màu trên Everest, sự việc cũng kéo theo làn sóng chỉ trích ngày càng lớn về việc vì sao phải mất quá nhiều thời gian mới tìm thấy ông.

"Tôi không nghĩ mình có thể sống sót. Tôi bị bỏ lại vì đã hết oxy", Dawa Sherpa nói trong cuộc phỏng vấn ngắn với BBC News Nepali.

Nằm trên giường bệnh vài ngày sau khi được giải cứu, ông kể bị bỏ lại một mình gần "vùng tử thần" của Everest, khu vực nằm trên độ cao khoảng 8.000 m, nơi nồng độ oxy thấp đến mức đe dọa tính mạng.

Ban đầu, ông phải nhịn đói hoàn toàn. Khi khát nước, ông nhai băng tuyết để cầm cự. Trong túi áo, ông tìm thấy vài thanh sôcôla và đồ ăn nhẹ còn sót lại, giúp duy trì sự sống trong hành trình tự mình di chuyển từ độ cao khoảng 7.600 m xuống 5.300 m.

"Khả năng tự cứu mình và trở về nơi an toàn của Dawa là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất từng xảy ra trên Everest", Lakpa Sherpa, giám đốc công ty dẫn đường 8K Expeditions của Nepal, nói với tạp chí Outside.

Dawa Sherpa (áo xanh, vàng) được tìm thấy vào ngày 4/6 gần trại căn cứ Everest sau gần một tuần mất tích. Ảnh: Temba Tsheri Sherpa/Facebook.

Gia đình Dawa Sherpa đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, cáo buộc đơn vị tổ chức chuyến leo núi đã không triển khai hoạt động cứu hộ đủ nhanh. Họ cho rằng công tác tìm kiếm đáng lẽ phải được khởi động sớm hơn sau khi ông mất tích.

"Cơ quan quản lý leo núi cần có hành động. Sự chậm trễ trong việc triển khai cứu hộ xuất phát từ sự tắc trách của công ty. Nếu đó là một nhà leo núi nước ngoài, chắc chắn hoạt động cứu hộ đã được tổ chức nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ông ấy chỉ là một người Nepal lớn tuổi", Karma Gelje Sherpa, cháu trai của Dawa Sherpa, nói.

Maya Sherpa, Chủ tịch Hiệp hội Những người chinh phục Everest, cho rằng cần tiến hành điều tra toàn diện. "Đã có sự tắc trách trong vụ việc này, cần điều tra để làm rõ chính xác điều gì đã xảy ra nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự", ông nói.

Con gái của Dawa Sherpa, Mendo Lhamu Sherpa, nói với New York Times rằng bà "không thể diễn tả được niềm hạnh phúc" khi thấy cha trở về. Tuy nhiên, bà cho rằng cha mình đã bị "bóc lột và hoàn toàn bị bỏ mặc" bởi đơn vị sử dụng lao động. Gia đình đã nộp đơn trình báo cảnh sát liên quan đến vụ việc.

Các nhân viên y tế vận chuyển Dawa Sherpa từ sân bay trực thăng tại Bệnh viện HAMS ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, công ty Himalayan Traverse Adventure, nơi Dawa Sherpa làm việc, bác bỏ cáo buộc chậm cứu hộ, cho rằng thời tiết xấu khiến việc triển khai tìm kiếm trở nên quá nguy hiểm. "Điều người khác đi tìm kiếm trong điều kiện như vậy sẽ đặt chính họ vào tình thế nguy hiểm", đại diện công ty Angfurba Sherpa nói.

Pemba Sherpa, Giám đốc điều hành 8K Expeditions, cho biết trách nhiệm tổ chức tìm kiếm thuộc về Himalayan Traverse, còn công ty của ông chỉ tham gia hỗ trợ thủ tục giấy phép leo núi.

Hiệp hội Leo núi Nepal cũng vào cuộc, kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra về các sự kiện dẫn tới vụ giải cứu Dawa Sherpa.