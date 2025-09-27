Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phạt người phụ nữ ở An Giang hô 'bắt cóc trẻ em'

  • Thứ bảy, 27/9/2025 15:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sáng 27/9, Công an xã Châu Thành (An Giang) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính bà N.T.M. (SN 1974, ở xã Bình An) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, chiều tối 26/9, tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, bà M. hô hoán “bắt cóc trẻ em”, kêu gọi người dân chặn xe ô tô chở cháu T.T.B.Q. (SN 2007) cùng nhóm bạn đi Hà Tiên.

Bat coc An Giang anh 1

Bà M. bị phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng.

Trong lúc hỗn loạn, bà M. dùng đá ném vào xe và lao vào đánh tài xế, gây thương tích nhẹ và làm hư hỏng phương tiện. Sự việc thu hút nhiều người tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xác định vụ việc không phải bắt cóc, chỉ là mâu thuẫn gia đình. Bà M. bị xử phạt theo Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.

Công an xã Châu Thành cảnh báo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

20:12 2/9/2025

Sóng lớn cuốn 5 du khách ở Phú Quốc, 1 người nguy kịch

Chiều 31/8, tại khu vực biển khu phố 7 - Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) đã xảy ra vụ 5 du khách bị đuối nước khi tắm biển. Đến tối cùng ngày, 4 người đã hồi phục, còn 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

06:55 1/9/2025

2 du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

2 du khách đi tham quan, chèo sup tại bãi tắm thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, bị sóng đánh lật phương tiện và tử vong.

18:06 17/8/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/phat-nguoi-phu-nu-o-an-giang-ho-bat-coc-tre-em-danh-tai-xe-post1781683.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bắt cóc An Giang An Giang Bắt cóc An Giang Bắt cóc trẻ em Châu Thành An Giang

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

Đọc tiếp

Bao so Bualoi di chuyen nhanh, cach dac khu Hoang Sa khoang 170 km hinh anh

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

1 giờ trước 19:49 27/9/2025

0

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý