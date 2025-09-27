Phạt người phụ nữ ở An Giang hô 'bắt cóc trẻ em'

Theo công an, chiều tối 26/9, tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, bà M. hô hoán “bắt cóc trẻ em”, kêu gọi người dân chặn xe ô tô chở cháu T.T.B.Q. (SN 2007) cùng nhóm bạn đi Hà Tiên.
Bà M. bị phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng.
Trong lúc hỗn loạn, bà M. dùng đá ném vào xe và lao vào đánh tài xế, gây thương tích nhẹ và làm hư hỏng phương tiện. Sự việc thu hút nhiều người tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Công an xác định vụ việc không phải bắt cóc, chỉ là mâu thuẫn gia đình. Bà M. bị xử phạt theo Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.
Công an xã Châu Thành cảnh báo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.