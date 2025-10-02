Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thao túng cổ phiếu: Phạt 4,5 tỷ đồng, 92 tài khoản liên quan

  • Thứ năm, 2/10/2025 05:30 (GMT+7)
  • 43 phút trước

UBCKNN xử phạt liên quan đến hành vi thao túng giá cổ phiếu AGG của CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia. Nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt tiền và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm giao dịch.

Đây là một trong những vụ xử lý vi phạm có quy mô lớn, kéo dài nhiều năm, với hàng chục tài khoản được sử dụng để tạo cung cầu giả trên thị trường.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong giai đoạn từ 1/12/2020 đến 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung (phường Bình Trưng, TP.HCM) đã sử dụng 92 tài khoản (gồm tài khoản cá nhân, tài khoản của CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu AGG.

Với hành vi này, ông Trung bị xử phạt 1,5 tỷ đồng, đồng thời bị cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng 2 năm kể từ hôm nay (1/10).

thao tung co phieu anh 1

UBCKNN xử phạt 4,5 tỷ với cá nhân và tổ chức có hành vi thao túng.

CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang - đơn vị ủy quyền cho ông Trung sử dụng hai tài khoản để thực hiện giao dịch, cũng bị phạt 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, UBCKNN cho biết, qua kiểm tra, không phát hiện các cá nhân và tổ chức trên thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang cũng từng là cổ đông lớn của Bất động sản An Gia. Trước khi An Gia lên sàn vào đầu năm 2020, Trường Giang là cổ đông lớn nhất nắm 36% vốn. Sau quá trình thoái vốn công ty này, đến năm 2024, công ty này không còn nắm giữ cổ phần tại An Gia.

Cùng đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia gắn với một dự án tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như The Garden, The Star, The Gió Riverside, Skyline, River Panorama...

Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

20 giờ trước

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể lại 100 ngày 'giải cứu' HoSE

Năm 2020, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã cùng Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình tham gia "giải cứu" sàn chứng khoán HoSE bị nghẽn mạch.

25:1498 hôm qua

'Đế chế' robot triệu USD của nhà sáng lập 9X Trung Quốc

Với doanh thu khoảng 35,7 triệu USD mỗi năm, UAI Robotics đang dẫn đầu ngành robot công nghiệp toàn cầu và sắp đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán Hong Kong.

46:2745 hôm qua

https://tienphong.vn/phat-hien-vu-thao-tung-co-phieu-phat-45-ty-dong-92-tai-khoan-lien-quan-post1783044.tpo

Việt Linh/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thao túng cổ phiếu BĐS An Gia cổ phiếu AGG Đầu tư Trường Giang

    Tuan nay chung khoan co co hoi tro lai dinh cu? hinh anh

    Tuần này chứng khoán có cơ hội trở lại đỉnh cũ?

    06:05 29/9/2025 06:05 29/9/2025

    0

    Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, với mốc 1.660 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và vùng 1.700 điểm là cột mốc cần bứt phá.

