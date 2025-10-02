Phát hiện thao túng cổ phiếu: Phạt 4,5 tỷ đồng, 92 tài khoản liên quan

UBCKNN xử phạt liên quan đến hành vi thao túng giá cổ phiếu AGG của CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia. Nhiều cá nhân, tổ chức bị phạt tiền và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm giao dịch.

Đây là một trong những vụ xử lý vi phạm có quy mô lớn, kéo dài nhiều năm, với hàng chục tài khoản được sử dụng để tạo cung cầu giả trên thị trường.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong giai đoạn từ 1/12/2020 đến 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung (phường Bình Trưng, TP.HCM) đã sử dụng 92 tài khoản (gồm tài khoản cá nhân, tài khoản của CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu AGG.

Với hành vi này, ông Trung bị xử phạt 1,5 tỷ đồng , đồng thời bị cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng 2 năm kể từ hôm nay (1/10).

UBCKNN xử phạt 4,5 tỷ với cá nhân và tổ chức có hành vi thao túng.

CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang - đơn vị ủy quyền cho ông Trung sử dụng hai tài khoản để thực hiện giao dịch, cũng bị phạt 3 tỷ đồng . Doanh nghiệp này đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, UBCKNN cho biết, qua kiểm tra, không phát hiện các cá nhân và tổ chức trên thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang cũng từng là cổ đông lớn của Bất động sản An Gia. Trước khi An Gia lên sàn vào đầu năm 2020, Trường Giang là cổ đông lớn nhất nắm 36% vốn. Sau quá trình thoái vốn công ty này, đến năm 2024, công ty này không còn nắm giữ cổ phần tại An Gia.

Cùng đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia gắn với một dự án tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như The Garden, The Star, The Gió Riverside, Skyline, River Panorama...