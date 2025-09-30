'Đế chế' robot triệu USD của nhà sáng lập 9X Trung Quốc

Với doanh thu khoảng 35,7 triệu USD mỗi năm, UAI Robotics đang dẫn đầu ngành robot công nghiệp toàn cầu và sắp đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán Hong Kong.





Từ một phòng thí nghiệm tại Đại học Giao thông Tây An đến bốn chiếc bàn làm việc ở Thâm Quyến, và giờ là công ty hàng đầu phục vụ 300 doanh nghiệp lớn trên thế giới, nhà sáng lập 9X đến từ tỉnh An Huy đã dành 8 năm nỗ lực để đưa UAI Robotics trở thành "ông lớn" trong ngành robot.

Mới đây, Công ty UAI Robotics (sau đây gọi là "UAI") của anh đã nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, với mục tiêu lên sàn chính thức.

Hành trình của một nhà tiên phong

Trương Triệu Huy, sinh năm 1992 tại Tô Châu, đã sớm thể hiện tư duy khác biệt khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ về robot tại Đại học Giao thông Tây An. Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết, anh luôn định hướng nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Quan điểm này đã định hình con đường của anh, thúc đẩy anh và các cộng sự dấn thân vào một cuộc cách mạng robot. "Chắc chắn nó sẽ thành công. Nếu chúng ta không làm bây giờ thì sẽ quá muộn", anh nói, tin rằng công nghệ robot đã đủ trưởng thành để bùng nổ.

Năm 2017, khi mới 25 tuổi, Trương Triệu Huy cùng 4 người bạn đã quyết định khởi nghiệp. Họ thành lập UAI Robotics và chuyển đến Thâm Quyến. Văn phòng đầu tiên của họ là một phòng làm việc chật chội chưa đầy 20 m2 ở Hoa Cường Bắc (Huaqiangbei), một trung tâm điện tử và phần cứng nổi tiếng.

Robot di động công nghiệp OW12 của hãng YouiBot, được thiết kế để tự động hóa ngành sản xuất bán dẫn. Ảnh: ChinaDaily.

Đây là giai đoạn họ phải thu hẹp nhanh chóng khoảng cách giữa năng lực công nghệ và nhu cầu thị trường. Để làm được điều này, đội ngũ đã trực tiếp tiếp cận nhiều ngành công nghiệp, từ kiểm tra lốp xe buýt đến xử lý hàng hóa nguy hiểm, nhằm thấu hiểu nhu cầu thực tế và điều chỉnh sản phẩm.

Bước ngoặt của UAI đến từ hợp đồng với Michelin. Hợp đồng phát triển robot kiểm tra xe thương mại đầu tiên trên thế giới trị giá hơn 280.000 USD đã khẳng định năng lực và đưa UAI vào tầm ngắm của thị trường.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng tạo ra bất đồng nội bộ về chiến lược. Sau một tuần tranh luận căng thẳng, đội ngũ đã thống nhất đi sâu vào các kịch bản công nghiệp cụ thể, tích hợp cả phần cứng và phần mềm.

“Robot chắc chắn sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho tất cả ngành trong tương lai, nhưng giống như con người, chúng cũng cần được đào tạo và giáo dục chuyên sâu”, nhà sáng lập Trương Triệu Huy giải thích.

Quyết định mang tính bước ngoặt này đã thúc đẩy họ đầu tư mạnh vào phát triển phần mềm, tạo ra một hệ thống quản lý và điều khiển hậu cần tại chỗ, trở thành nền tảng cho thành công sau này.

Trí tuệ nhân tạo hiện thân

Lĩnh vực cốt lõi của UAI Robotics là Robot áp dụng Trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied intelligence). Công nghệ này tích hợp AI vào máy móc vật lý, cho phép chúng tương tác, học hỏi và thích nghi với những trải nghiệm thực tế. Các giải pháp của UAI cho phép robot tự động di chuyển, điều hướng trong môi trường phức tạp và thực hiện các thao tác tinh vi với độ chính xác cao.

Những robot thông minh này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như kiểm tra, xử lý, bốc vác và bảo trì trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm bán dẫn, năng lượng và sản xuất điện tử tiêu dùng. Theo báo cáo của Frost & Sullivan, UAI là công ty dẫn đầu toàn cầu về doanh thu trong lĩnh vực robot di động công nghiệp năm 2024, đồng thời xếp hạng nhất tại ngành bán dẫn và thứ hai trong ngành năng lượng và hóa chất tại Trung Quốc.

UAI Robotics ra mắt tại Hội nghị Sản xuất Toàn cầu 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 9 tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: CN-Robot.

Robot của UAI giải quyết các vấn đề cốt lõi trong hậu cần công nghiệp. Trong các nhà máy công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất bán dẫn, việc vận chuyển vật liệu quý đòi hỏi sự chính xác và sạch sẽ tuyệt đối. Robot của UAI đã giải quyết thách thức này với độ chính xác lên tới từng milimet, vượt xa tiêu chuẩn ngành. Tại một nhà máy, hơn 80 robot của UAI đã thực hiện hơn 16.000 thao tác vật liệu mỗi ngày, giúp tự động hóa hoàn toàn quy trình, tối ưu hóa sản xuất và tăng hiệu suất thiết bị.

Trong lĩnh vực kiểm tra và bảo trì, robot của UAI là giải pháp tối ưu cho các môi trường công nghiệp nguy hiểm. Được chế tạo để hoạt động trong các nhà máy điện, hóa chất có nhiệt độ, áp suất và khí độc cao, robot thực hiện nhiệm vụ giám sát 24/7, thu thập dữ liệu và cảnh báo sớm, giúp bảo vệ an toàn cho công nhân và duy trì hoạt động liên tục của cơ sở hạ tầng.

Doanh thu của UAI đến từ việc cung cấp các giải pháp toàn diện. Thay vì chỉ bán sản phẩm, công ty cung cấp trọn gói từ phần cứng robot, phần mềm tùy chỉnh cho đến các dịch vụ lập kế hoạch, triển khai và bảo trì. Nhờ cách tiếp cận này, UAI đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt với khách hàng, với tỷ lệ khách hàng quay lại dự kiến vượt 70% vào năm 2024.

Kỷ lục ngành robot di động công nghiệp Trung Quốc

Sự phát triển nhanh chóng của UAI được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính dồi dào. Kể từ khi thành lập, công ty đã huy động thành công hơn 280 triệu USD qua 9 vòng gọi vốn. Riêng trong năm 2020, UAI nhận được 3 vòng tài trợ từ các quỹ đầu tư lớn như SIG và BlueRun Ventures.

Đáng chú ý, vòng gọi vốn với Series C trị giá 196 triệu USD vào tháng 6/2024 đã lập kỷ lục cho ngành robot di động công nghiệp Trung Quốc. Khoản đầu tư này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các quỹ mạo hiểm và chính quyền địa phương vào tiềm năng của UAI.

Hiện tại, UAI đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và phục vụ hơn 300 khách hàng, bao gồm 50 công ty trong danh sách Fortune 500 (bảng xếp hạng thường niên 500 công ty lớn nhất nước Mỹ).

Doanh thu của công ty cũng tăng ấn tượng, từ 11,4 triệu USD năm 2022 lên 35,7 triệu USD năm 2024, dù vẫn báo cáo lỗ ròng do tái đầu tư mạnh vào R&D.

Sau 8 năm, nhà sáng lập Trương Triệu Huy chia sẻ: “Chúng tôi đã chọn con đường này, và thị trường đã chọn chúng tôi,” khẳng định tầm nhìn đã đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường tự động hóa.