Phát hiện gây choáng về Olise

Michael Olise gây chú ý không chỉ nhờ màn trình diễn ấn tượng trên sân, mà còn bởi lựa chọn hiếm thấy khi chủ động từ chối các hợp đồng tài trợ béo bở.

Olise không ký hợp đồng với nhà tài trợ giày.

Cầu thủ người Pháp là một trong những tiền đạo cánh hay nhất châu Âu. Hôm 8/4, anh tiếp tục cho thấy phong độ chói sáng khi góp công giúp Bayern Munich thắng Real Madrid 2-1 thuộc lượt đi tứ kết Champions League tại Bernabeu.

Tuy nhiên, điều khiến Olise trở nên đặc biệt lại nằm ở cách anh tiếp cận sự nghiệp. Theo L'Equipe, ngôi sao 24 tuổi cố tình không ký hợp đồng tài trợ cá nhân, một lựa chọn gần như không tưởng trong bóng đá hiện đại.

Dù vẫn sử dụng giày của Nike, Olise không có bất kỳ ràng buộc thương mại nào với hãng này. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Anh ấy không có hợp đồng và cũng không hề quan tâm".

Cần biết rằng Kylian Mbappe thu về 15 triệu euro mỗi năm từ Nike, trong khi Jamal Musiala cũng kiếm khoảng 6 triệu euro nhờ các thỏa thuận tương tự. Trái lại, Olise từ bỏ nguồn thu khổng lồ, cho thấy anh không đi theo con đường thương mại hóa phổ biến của các cầu thủ hiện đại.

Trên sân, Olise thi đấu cực kỳ hiệu quả. Kể từ khi chuyển đến Bayern từ Crystal Palace vào hè 2024, Olise phát triển vượt bậc và nhanh chóng trở thành trụ cột trong hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Khả năng sáng tạo, xử lý một đối một khó lường và tư duy chiến thuật sắc bén giúp anh trở thành mắt xích quan trọng. Trận đấu với Real Madrid là minh chứng rõ nét. Olise liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn.

Tại Bayern, cá tính đặc biệt của Olise được đánh giá cao. Trong khi nhiều cầu thủ chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, anh gần như chỉ tập trung vào chuyên môn.

