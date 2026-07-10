Pháp lập kỳ tích hiếm có tại World Cup

Đánh bại Morocco với tỷ số 2-0, Pháp chính thức trở thành đội tuyển thứ ba lọt vào bán kết ba kỳ World Cup liên tiếp sau thành tích ấn tượng tại các năm 2018 và 2022.

Pháp chính thức vào bán kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Morocco.

Trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu, chỉ hai cường quốc bóng đá khác từng thiết lập được thành tích tương tự. Đội tuyển Đức dẫn đầu với hai lần đạt cột mốc này (giai đoạn 1982-1990 và 2002-2014), trong khi Brazil cũng từng lọt vào bán kết ba lần liên tiếp từ năm 1994 đến 2002.

Việc "Les Bleus" ghi tên mình vào danh sách kể trên minh chứng cho sự ổn định và vị thế thống trị của bóng đá Pháp ở kỷ nguyên hiện đại dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps.

Màn trình diễn của Kylian Mbappe và đồng đội tại Boston được giới chuyên môn đánh giá là sự kiểm soát tuyệt đối. Pháp không chỉ duy trì được bộ khung nhân sự chất lượng mà còn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim á quân khi giải quyết trận đấu một cách hiệu quả.

Sự áp đảo này khiến thành tích lọt vào bán kết ba lần liên tiếp dường như là điều hiển nhiên, dù đây là một thách thức cực lớn về mặt chuyên môn. Bởi hiếm có đội tuyển nào trong lịch sử duy trì được sự ổn định trong thời gian dài như vậy.

Hiện tại, đại diện châu Âu đang hướng tới mục tiêu cao hơn, lọt vào trận chung kết thứ ba liên tiếp để tái lập kỳ tích của Brazil và Đức trong quá khứ. Đối thủ tiếp theo của đội bóng áo lam sẽ là đội giành chiến thắng trong cuộc chạm trán giữa Bỉ và Tây Ban Nha vào rạng sáng 11/7.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.