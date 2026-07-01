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Thể thao World Cup 2026

Pháp 0-1 Tây Ban Nha: Sai lầm đáng trách

  • Thứ tư, 15/7/2026 00:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 15/7, Lucas Digne khống chế bóng lỗi rồi sút thẳng vào người Lamine Yamal, dẫn đến phạt đền cho Tây Ban Nha ở bán kết World Cup.

15 phút đầu hiệp một, Pháp và Tây Ban Nha nhập cuộc đầy thận trọng. Nhà đương kim á quân thế giới chủ động thực hiện nhiều tình huống phạm lỗi chiến thuật cách xa khung thành. Ngay phút thứ 9, thẻ vàng đã được rút ra dành cho Adrien Rabiot.

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Rabiot nhận thẻ vàng từ sớm.

Trong thế trận chặt chẽ, Tây Ban Nha bất ngờ nhận món quà từ hàng thủ Pháp. Phút 20, Lucas Digne phạm lỗi lộ liễu trong vùng cấm với Yamal, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal đá phạt đền, đưa nhà đương kim vô địch UEFA Nations League vượt lên dẫn trước.

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Mike Maignan đổ người đúng hướng nhưng vẫn không thể cản cú sút của cầu thủ bên phía Tây Ban Nha.

Khó khăn liên tục ập đến với Pháp. Chỉ vài phút sau bàn thua, William Saliba rời sân vì chấn thương. Maxence Lacroix, trung vệ đang khoác áo Crystal Palace được lựa chọn thay thế.

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Saliba đã đá chính cho Pháp từ đầu giải, ngoại trừ trận thủ tục gặp Na Uy.

Phải đến phút 35, Pháp mới có thêm cơ hội. Dù vậy, cú sút từ ngoài vùng cấm của Bradley Barcola đưa bóng đi quá cao. Cả hai cơ hội của "Les Bleus" từ đầu trận đều không trúng đích.

Ngay lập tức, Tây Ban Nha đáp trả bằng một pha phối hợp ăn ý. Yamal thoát xuống bên cánh phải, trước khi chuyền ngang để Fabian Ruiz dứt điểm cận thành. Dayot Upamecano đã kịp thời lăn xả ngăn chặn.

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Tây Ban Nha suýt nhân đôi cách biệt.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Tây Ban Nha. Tuyến giữa thua thiệt khiến hàng công đắt giá của Pháp hoàn toàn bế tắc trong suốt 45 phút.

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Huy Trưởng

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