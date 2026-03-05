Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng lạ của Carrick

  • Thứ năm, 5/3/2026 07:04 (GMT+7)
Rạng sáng 5/3, thất bại 1-2 trên sân St James' Park không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của MU mà còn phơi bày cảm xúc thật của Michael Carrick.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Michael Carrick gần như không nói một lời nào với các học trò sau thất bại đau đớn tại St James' Park. Ông chỉ vỗ tay cảm ơn CĐV đội khách rồi lặng lẽ bước thẳng vào đường hầm. Phản ứng ngắn gọn nhưng đủ phơi bày sự thất vọng tột độ của HLV Manchester United.

Khoảnh khắc William Osula ghi bàn quyết định ở phút 90, Carrick đứng sững, mắt dán xuống mặt cỏ. Đôi tay vốn quen đan sau lưng - hình ảnh đặc trưng của sự điềm tĩnh, giờ chuyển sang khoanh trước ngực. Đó là biểu hiện hiếm hoi cho thấy ông thật sự nổi giận.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với Carrick thường thấy, vốn là chiến lược gia trẻ trung, bình thản, luôn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài đường biên. Cựu tiền vệ người Anh đề cao sự kiểm soát cảm xúc, truyền đi thông điệp ổn định giữa bầu không khí căng thẳng của Premier League. Nhưng tại St James’ Park, sự bình thản ấy không còn nguyên vẹn.

Điều cay đắng nằm ở bối cảnh MU bước vào vòng đấu với cơ hội lớn để bứt phá trong cuộc đua top 4, nhất là khi Liverpool và Aston Villa đều sảy chân. Thế nhưng, thay vì gây áp lực lên nhóm dẫn đầu, họ tự đánh rơi lợi thế và buộc phải ngoái nhìn phía sau. Thất bại không làm MU rơi khỏi vị trí thứ 3, nhưng bắt đầu phải ngoái nhìn lại phía sau.

Hiện MU có 51 điểm sau 29 vòng đấu, hơn Aston Villa nhờ hiệu số phụ. Trong khi đó, Chelsea và Liverpool cũng chỉ kém MU đúng bằng 1 trận thắng.

Chữ ký nguệch ngoạc gây sốt của cầu thủ MU Hậu vệ Noussair Mazraoui gây chú ý khi chỉ ký một nét nguệch ngoạc cho một tay dân buôn chữ ký bên ngoài trung tâm huấn luyện MU.

Thẻ đỏ gây tranh cãi của Ramsey ở trận Newcastle gặp MU

Rạng sáng 5/3, Newcastle mất người cuối hiệp một sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Peter Bankes.

8 phút 'tàu lượn cảm xúc' của MU tại St James’ Park

Chỉ trong tám phút bù giờ hiệp một trận gặp Newcastle ở vòng 29 Premier League, Manchester United lần lượt hưởng lợi từ thẻ đỏ, biếu phạt đền rồi tự sửa sai để kéo trận đấu về vạch xuất phát.

MU lại thua dù chơi hơn người

Rạng sáng 5/3, MU chơi hơn người trong cả hiệp hai nhưng vẫn để thua Newcastle 1-2 trên sân khách ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Toan canh be boi bong da Malaysia hinh anh

    Toàn cảnh bê bối bóng đá Malaysia

    3 giờ trước 00:00 6/3/2026

    0

    Vụ việc nhập tịch của bóng đá Malaysia bùng nổ từ năm 2025 khi 7 cầu thủ bị phát hiện sử dụng hồ sơ sai lệch, kéo theo cuộc điều tra của FIFA và phán quyết từ CAS.

    Sau CAS, bong da Malaysia con hy vong nao? hinh anh

    Sau CAS, bóng đá Malaysia còn hy vọng nào?

    6 giờ trước 20:56 5/3/2026

    0

    Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) gần như khép lại vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý rất hẹp tại tòa án Thụy Sĩ.

