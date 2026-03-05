Phản ứng lạ của Carrick

Rạng sáng 5/3, thất bại 1-2 trên sân St James' Park không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của MU mà còn phơi bày cảm xúc thật của Michael Carrick.

Michael Carrick gần như không nói một lời nào với các học trò sau thất bại đau đớn tại St James' Park. Ông chỉ vỗ tay cảm ơn CĐV đội khách rồi lặng lẽ bước thẳng vào đường hầm. Phản ứng ngắn gọn nhưng đủ phơi bày sự thất vọng tột độ của HLV Manchester United.

Khoảnh khắc William Osula ghi bàn quyết định ở phút 90, Carrick đứng sững, mắt dán xuống mặt cỏ. Đôi tay vốn quen đan sau lưng - hình ảnh đặc trưng của sự điềm tĩnh, giờ chuyển sang khoanh trước ngực. Đó là biểu hiện hiếm hoi cho thấy ông thật sự nổi giận.

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với Carrick thường thấy, vốn là chiến lược gia trẻ trung, bình thản, luôn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài đường biên. Cựu tiền vệ người Anh đề cao sự kiểm soát cảm xúc, truyền đi thông điệp ổn định giữa bầu không khí căng thẳng của Premier League. Nhưng tại St James’ Park, sự bình thản ấy không còn nguyên vẹn.

Điều cay đắng nằm ở bối cảnh MU bước vào vòng đấu với cơ hội lớn để bứt phá trong cuộc đua top 4, nhất là khi Liverpool và Aston Villa đều sảy chân. Thế nhưng, thay vì gây áp lực lên nhóm dẫn đầu, họ tự đánh rơi lợi thế và buộc phải ngoái nhìn phía sau. Thất bại không làm MU rơi khỏi vị trí thứ 3, nhưng bắt đầu phải ngoái nhìn lại phía sau.

Hiện MU có 51 điểm sau 29 vòng đấu, hơn Aston Villa nhờ hiệu số phụ. Trong khi đó, Chelsea và Liverpool cũng chỉ kém MU đúng bằng 1 trận thắng.

