Phản ứng của CĐV Al Nassr khi Ronaldo đình công

Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr gửi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ tới Cristiano Ronaldo giữa lúc siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục vắng mặt.

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.

Ronaldo không được đăng ký thi đấu cho Al Nassr kể từ tháng 1, lỡ 2 trận liên tiếp tại Saudi Pro League gặp Al Riyadh và Al Ittihad. Sự vắng mặt bất thường này xuất hiện trong bối cảnh tiền đạo 41 tuổi không hài lòng với Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

Hành động của Ronaldo vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Ban tổ chức Saudi Pro League thậm chí phải ra thông báo chính thức, lên án thái độ và cách hành xử của ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

Dù vậy, trong trận thắng Al Ittihad 2-0, các CĐV Al Nassr lại chọn cách ủng hộ. Trên khán đài, họ đồng loạt giơ cao những tấm bảng in dòng chữ "Ronaldo 7", tạo nên một “bức tường vàng” bao quanh sân vận động. Dưới nhịp trống đều đặn, tiếng hô "Siu" vang lên liên hồi, như lời nhắn nhủ đầy cảm xúc gửi tới biểu tượng lớn nhất của đội bóng.

Theo truyền thông Saudi Arabia, sự cổ vũ ấy có thể trở thành động lực để Ronaldo sớm trở lại, nhất là khi anh vẫn còn mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện Ronaldo đang chạm mốc 961 bàn thắng.

Tuy nhiên, tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia vẫn bị đặt dấu hỏi. The i Paper tiết lộ Sporting Lisbon cân nhắc khả năng đưa CR7 hồi hương. Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng có thể được kích hoạt vào mùa hè.

Trong trường hợp Ronaldo ra đi, giới chức Saudi Arabia tính tới những gương mặt thay thế, với Mohamed Salah và Bruno Fernandes được xem là những ứng viên phù hợp để trở thành biểu tượng mới của Saudi Pro League.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.