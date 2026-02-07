Thấy gì sau nửa mùa từ khi MU mua hụt Delap?

Việc không chiêu mộ được Liam Delap ban đầu gây tiếc nuối, nhưng điều này chưa chắc là bất lợi đối với MU trong bức tranh tái thiết hàng công.

Trong bóng đá, không phải thương vụ thất bại nào cũng là dấu chấm hết. Với MU, việc không thể đưa Delap về Old Trafford hóa ra lại là cú trượt chân mang ý nghĩa tích cực, mở ra cánh cửa cho một lựa chọn phù hợp, dù đắt đỏ và rủi ro hơn rất nhiều là Benjamin Sesko.

Sau mùa 2024/25 thảm họa, khi MU kết thúc ở vị trí thứ 15 và chỉ ghi 44 bàn sau 38 trận, yêu cầu làm mới hàng công được coi là bắt buộc. INEOS bước vào cuộc tái thiết với triết lý rõ ràng là một phương án trẻ, có tiềm năng phát triển và phù hợp với cấu trúc dài hạn, thay vì những bản hợp đồng chữa cháy.

Trong bối cảnh đó, Delap nổi lên như phương án hoàn hảo với sức trẻ, khỏe, quen môi trường Premier League. Anh có giá hợp lý, chỉ 30 triệu bảng và vừa ghi 12 bàn cho Ipswich Town - dù đội bóng xuống hạng.

Theo Daily Mail, thương vụ hoàn tất tới 90% trước khi bất ngờ đổ bể, để rồi chân sút người Anh chọn đầu quân cho Chelsea. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định MU chỉ chuyển hướng sang Viktor Gyokeres và Sesko sau khi mua hụt Delap.

Với MU, đó là một thất bại trên bàn đàm phán. Nhưng chính cú trượt ấy buộc "Quỷ đỏ" phải thay đổi hướng đi. MU dốc hầu bao cho Sesko, đồng thời bổ sung Matheus Cunha và Bryan Mbeumo để tái cấu trúc toàn bộ mặt trận tấn công.

Riêng Sesko là canh bạc lớn nhất khi MU ngốn tới 66 triệu bảng cho một tiền đạo chưa từng chơi bóng tại Anh, cùng áp lực thành tích nặng nề và kỳ vọng phải lập tức tạo khác biệt.

Sesko chưa phải phương án hoàn hảo, nhưng cho thấy bản thân có thể trở thành lời giải lâu dài.

Nếu chỉ nhìn vào con số, đó là lựa chọn mạo hiểm. Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bởi giá chuyển nhượng, mà bởi sự phù hợp. Sau hơn nửa mùa giải, bức tranh bắt đầu rõ nét hơn. Delap trong màu áo Chelsea loay hoay khẳng định giá trị và dần bị đẩy ra rìa.

Ngược lại, Sesko chưa bùng nổ rực rỡ, nhưng dần hòa nhập với 6 bàn thắng. Anh cho thấy được khả năng làm tường, và di chuyển thông minh. Bàn thắng muộn vào lưới Fulham hôm 1/2 mang về cho MU 3 điểm, đồng thời phác họa hình ảnh một trung phong đủ lạnh lùng và tự tin trước áp lực.

Sesko chưa phải phương án hoàn hảo, nhưng cho thấy bản thân có thể trở thành giải pháp lâu dài. 36 triệu bảng chênh lệch so với Delap không còn là vấn đề, nếu đổi lại là một cầu thủ có tiềm năng phát triển cao hơn và phù hợp hơn với cách MU muốn xây dựng.

Lịch sử bóng đá đầy rẫy những câu chuyện "mất người này, được người khác". Với MU, việc hụt Delap giúp họ tránh một lựa chọn an toàn song hạn chế, để dấn thân vào con đường khó hơn nhưng nhiều tiềm năng hơn.

Nếu Sesko đóng góp tốt hơn vào lối chơi và giúp MU cán đích trong top 4, đó là có thể coi là thành công của đội ngũ tuyển trạch ở Old Trafford mùa giải này.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

