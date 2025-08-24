Phạm Băng Băng hiện tại

Nữ diễn viên vừa được trao tặng tước hiệu “Datuk danh dự”. Sau nhiều năm bị phong sát, cô đang tìm đường trở lại, mở rộng hướng phát triển sang thị trường quốc tế.

Theo trang 8 world, hôm 23/8, Phạm Băng Băng gây xôn xao khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur, quảng bá thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập. Tại sự kiện, diễn viên tiết lộ được chính quyền bang Malacca trao tặng tước hiệu “Datuk danh dự” nhờ những đóng góp phát triển du lịch cho địa phương.

Diễn viên Hoàn Châu Cách Cách trở thành tâm điểm chú ý với bộ đầm ren hồng, để tóc xõa tự nhiên khoe gương mặt trẻ trung, thần thái rạng rỡ. Nhiều dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc của cô ở tuổi 43.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt từ sáng sớm tại quảng trường để chào đón thần tượng. Nữ diễn viên thân thiện tiến đến khu vực fan để giao lưu. “Cảm ơn các fan Malaysia, cũng cảm ơn những người bạn Trung Quốc của tôi. Cuối cùng chúng ta đã có dịp gặp gỡ gần gũi, đây là một điều hạnh phúc”, diễn viên nói.

Tại sự kiện, nhiều fan bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ dành cho Phạm Băng Băng. Chứng kiến tình cảm của khán giả, nữ diễn viên bày tỏ xúc động, rơi nước mắt.

Cô chia sẻ: “Tình cảm của mọi người đã chạm tới trái tim tôi. Cảm ơn mọi người. Thật ra tôi rất hiếm khi rơi nước mắt ở nơi công cộng, nhưng hôm nay các bạn khiến tôi thật sự xúc động. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình và kiên định với điều tôi luôn tin tưởng".

Phạm Băng Băng được fan Malaysia chào đón. Ảnh: Weibo.

Mỹ nhân sinh năm 1981 cũng khoe nhận được tước hiệu “Datuk danh dự” từ chính quyền bang Malacca. Cô cho hay chưa từng nghĩ sẽ nhận được vinh dự lớn như vậy. Năm ngoái, Phạm Băng Băng từng được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí Du lịch Malacca. Các chủ đề liên quan đến cô trên mạng xã hội WeChat ghi nhận hơn 1,5 tỷ lượt tiếp cận, góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương.

Sau nhiều năm bị phong sát tại Trung Quốc vì bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng được cho là đang tìm đường trở lại, mở rộng hướng phát triển sang các thị trường quốc tế. Diễn viên cũng gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Theo bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc 2024 do trang China Beauty Web công bố, Fan Beauty - thương hiệu mỹ phẩm của Phạm Băng Băng - đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 200 triệu USD ) trong năm 2024, đứng vị trí thứ 35 toàn quốc.