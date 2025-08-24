MC nổi tiếng bị chỉ trích vì mặc phản cảm trên sóng

Diletta Leotta khẳng định việc xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trên sóng truyền hình là cách cô thể hiện “sự tôn trọng khán giả”.

Theo Daily Mail, Diletta Leotta hiện là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của DAZN. Tuy nhiên, nữ MC nổi tiếng thời gian gần đây liên tục vấp tranh cãi khi mặc hở trên sóng. Thậm chí, Valentina Maceri - một MC nổi tiếng khác trong ngành - còn xếp Leotta vào nhóm MC "thiếu tính chuyên nghiệp”. Maceri cho rằng Leotta cùng một số đồng nghiệp khác của DAZN ăn mặc quá khêu gợi, đôi khi quá đà tạo nên những hình ảnh thô tục, phản cảm.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả và đồng nghiệp, Leotta mới đây đã lên tiếng, khẳng định mình có quyền được ăn mặc theo ý muốn, đồng thời nhấn mạnh đài DAZN luôn đặt năng lực lên hàng đầu khi lựa chọn người dẫn chương trình. Trả lời La Gazzetta dello Sport, cô chia sẻ: “Dĩ nhiên tôi cảm nhận được sự ám ảnh của mọi người về ngoại hình. Nhưng tôi thấy mình đang góp phần thay đổi cách nhìn nhận phụ nữ trong vai trò MC, nhà báo - một sự thay đổi đang dần được chấp nhận".

Người đẹp nói thêm: "Ở DAZN, tài năng mới là điều quan trọng nhất, bất kể bạn là nam hay nữ. Truyền hình vốn dĩ cần hình ảnh, nhưng nếu chỉ có vỏ ngoài mà thiếu nội dung, bạn sẽ không đi xa được. Tôi vẫn học tập, chuẩn bị kỹ càng, cập nhật thông tin mỗi ngày - đó mới là chìa khóa. Còn chuyện ăn mặc đẹp, chăm chút ngoại hình, theo tôi cũng là cách tôn trọng khán giả, và điều này đúng trong bất kỳ môi trường làm việc nào".

Leotta lên tiếng bảo vệ phong cách hở bạo của mình. Ảnh: Fox News.

Ngoài Leotta, một số MC khác của đài DAZN như Eleonora Incardona, Giusy Meloni và Maria Luisa Jacobelli cũng bị chỉ trích vì phong cách hở bạo trên sóng.

Trước những bình luận chê bai của đồng nghiệp, Eleonora Incardona tỏ ra không mấy bận tâm. Trả lời Global Networker, cô khẳng định: “Phong cách là một phần của bản sắc cá nhân và nghề nghiệp. Thời trang là ngôn ngữ của tôi, giúp tôi tự tin, ngay cả trong môi trường chịu nhiều áp lực và nam giới chiếm ưu thế. Tôi chưa bao giờ từ bỏ sự nữ tính của mình, ngược lại còn biến nó thành sức mạnh".

Quan điểm của nhóm MC đài DAZN tiếp tục gây tranh luận. Chuyên gia thời trang Sonja Grau thẳng thắn chê bai phong cách hở bạo trên sóng này. Bà nhận xét: "Trang phục này hoàn toàn không phù hợp với môi trường chuyên nghiệp. Nó chỉ có thể chấp nhận trong đời thường, ở bãi biển hay bên hồ. Những chiếc áo hở eo hay cổ khoét sâu không bao giờ nên xuất hiện ở văn phòng".