Tom Cruise chẳng giống ai

Để có được những phân cảnh ngoạn mục trong "Mission: Impossible", nam diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm tính mạng, gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Theo Fox News, Tom Cruise nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng khi ghi hình cho loạt phim bom tấn Mission: Impossible. Trong phần nội dung bổ sung của bản phát hành kỹ thuật số Mission: Impossible - The Final Reckoning mới đây, tài tử cùng đạo diễn Christopher McQuarrie đã tiết lộ một trong những cảnh nguy hiểm nhất phim, khi Tom Cruise treo lơ lửng trên máy bay hai tầng cánh.

Cảnh quay cho thấy nam diễn viên nhảy từ chiếc máy bay này sang chiếc khác, bám chặt vào cánh máy bay khi vẫn đang ở trên không. Theo tiết lộ, phân cảnh nghẹt thở này đi kèm cái giá rất đắt, suýt khiến Cruise chấn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí có thể mất mạng. “Cảnh này suýt nữa đã làm gãy lưng tôi”, Tom Cruise thừa nhận. “Anh ấy phải chịu đựng rất nhiều đau đớn", đạo diễn McQuarrie nói xen vào.

Trong đoạn clip, nhân vật của Cruise còn chộp lấy dây an toàn rồi bám chặt khi chiếc máy bay lộn ngược. “Giờ hãy nhìn chi tiết này, cái mà chúng ta chưa từng nói đến: Việc anh ấy phải giữ chặt sợi dây ấy. Lực tác động khiến các khớp tay của Tom bị bật ra. Nên khi kết thúc cảnh quay này, bàn tay anh ấy sưng phồng. Thật sự rất đau đớn khi chứng kiến”, McQuarrie mô tả.

Cảnh quay gây sửng sốt của Tom Cruise. Ảnh: Paramount Pictures.

Theo Tom Cruise, đây là một cảnh quay "khủng khiếp". Trong một phân đoạn cao trào, nhân vật của anh buộc phải đâm mạnh vào thân máy bay. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Cruise nói: “Cảnh đó cực kỳ khốc liệt, cú va chạm ấy thật sự rất nặng”. Trước đó, tài tử từng tiết lộ đã thiếu dưỡng khí và ngất đi khi đang treo lơ lửng ngoài máy bay.

Những chia sẻ của Tom Cruise khiến nhiều người hâm mộ thán phục. Ở độ tuổi lục tuần, trong khi nhiều siêu sao cùng thời chọn rẽ hướng sang những lĩnh vực khác, Cruise vẫn miệt mài với các dự án hành động mạo hiểm.

Hồi tháng 5, anh từng chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dòng phim này. Nam diễn viên cũng khẳng định muốn tiếp tục làm Mission: Impossible cho đến khi ở tuổi 80, giống như Harrison Ford vẫn kiên trì với loạt phim thương hiệu Indiana Jones.

Tom Cruise lần đầu hóa thân siêu điệp viên Ethan Hunt trong Mission: Impossible năm 1996. Anh tiếp tục gắn bó trong cả 7 phần phim tiếp theo. The Final Reckoning là lời tạm biệt của Tom Cruise với vai diễn mang tính biểu tượng này.