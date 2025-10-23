Pha xử lý gây sốt ở trận thắng của Chelsea

Jamie Gittens khiến người hâm mộ trầm trồ với pha xử lý kỹ thuật trong trận Chelsea thắng Ajax 5-1 thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/10.

Pha xử lý của Gittens được so sánh với Neymar, Ronaldinho.

Trên sân Stamford Bridge, HLV Enzo Maresca trao cơ hội đá chính cho tiền vệ 21 tuổi người Anh sau hơn một tháng, và Gittens không khiến ông thất vọng.

Trong hiệp một, Gittens để lại khoảnh khắc ấn tượng khi khống chế bóng bằng lưng sau đường chuyền dài của đồng đội. Pha xử lý khiến các bình luận viên trên sóng truyền hình và người hâm mộ so sánh anh với Ronaldinho hay Neymar.

Một fan viết trên X: "Gittens, tôi không thể ghét được! Lần đầu thấy ai khống chế bóng bằng lưng một cách điêu luyện như thế. Thật đỉnh". Fan khác bình luận: "Phong cách Neymar", hay "Gittens cứ như Ronaldinho phiên bản đỉnh cao", "Bóng đá thuần túy là đây".

Chỉ số trận đấu của Gittens ấn tượng tuyệt đối. Anh tạo ra 5 cơ hội, thực hiện 3 pha rê bóng thành công, 1 kiến tạo, chuyền chính xác 93%, 8 lần chạm trong vòng cấm và thắng 4/9 pha tranh chấp. Gittens được ban tổ chức chọn là "Cầu thủ hay nhất trận".

Chelsea khởi đầu thuận lợi nhờ thẻ đỏ của Kenneth Taylor bên phía Ajax phút 17, và Marc Guiu nhanh chóng mở tỷ số. Moises Caicedo nhân đôi cách biệt ở phút 27, trước khi Wout Weghorst rút ngắn tỉ số từ chấm 11 m. Enzo Fernandez và Estevao Willian cùng ghi penalty trong hiệp một, trước khi Tyrique George ấn định chiến thắng 5-1 sau giờ nghỉ.

Trận thắng giúp Chelsea tạm thời đứng thứ 11 tại vòng phân hạng mùa này với 2 trận thắng và 1 thất bại.