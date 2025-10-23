Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pha xử lý gây sốt ở trận thắng của Chelsea

  • Thứ năm, 23/10/2025 07:04 (GMT+7)
  • 07:04 23/10/2025

Jamie Gittens khiến người hâm mộ trầm trồ với pha xử lý kỹ thuật trong trận Chelsea thắng Ajax 5-1 thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/10.

Pha xử lý của Gittens được so sánh với Neymar, Ronaldinho.

Trên sân Stamford Bridge, HLV Enzo Maresca trao cơ hội đá chính cho tiền vệ 21 tuổi người Anh sau hơn một tháng, và Gittens không khiến ông thất vọng.

Trong hiệp một, Gittens để lại khoảnh khắc ấn tượng khi khống chế bóng bằng lưng sau đường chuyền dài của đồng đội. Pha xử lý khiến các bình luận viên trên sóng truyền hình và người hâm mộ so sánh anh với Ronaldinho hay Neymar.

Một fan viết trên X: "Gittens, tôi không thể ghét được! Lần đầu thấy ai khống chế bóng bằng lưng một cách điêu luyện như thế. Thật đỉnh". Fan khác bình luận: "Phong cách Neymar", hay "Gittens cứ như Ronaldinho phiên bản đỉnh cao", "Bóng đá thuần túy là đây".

Chỉ số trận đấu của Gittens ấn tượng tuyệt đối. Anh tạo ra 5 cơ hội, thực hiện 3 pha rê bóng thành công, 1 kiến tạo, chuyền chính xác 93%, 8 lần chạm trong vòng cấm và thắng 4/9 pha tranh chấp. Gittens được ban tổ chức chọn là "Cầu thủ hay nhất trận".

Chelsea khởi đầu thuận lợi nhờ thẻ đỏ của Kenneth Taylor bên phía Ajax phút 17, và Marc Guiu nhanh chóng mở tỷ số. Moises Caicedo nhân đôi cách biệt ở phút 27, trước khi Wout Weghorst rút ngắn tỉ số từ chấm 11 m. Enzo Fernandez và Estevao Willian cùng ghi penalty trong hiệp một, trước khi Tyrique George ấn định chiến thắng 5-1 sau giờ nghỉ.

Trận thắng giúp Chelsea tạm thời đứng thứ 11 tại vòng phân hạng mùa này với 2 trận thắng và 1 thất bại.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

Đọc tiếp

