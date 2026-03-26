Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha vào bóng ghê rợn ở giải hội làng

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:20 (GMT+7)
Một pha vào bóng mang tính triệt hạ tại giải bóng đá hội làng gây phẫn nộ trên mạng xã hội, khi hậu quả để lại vượt xa tính chất của trận đấu phong trào.

Cầu thủ áo cam vào bóng bằng cả 2 chân từ phía sau.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 25/3, cầu thủ mặc áo cam lao vào đối phương bằng cả 2 chân từ phía sau. Pha bóng diễn ra với tốc độ cao và trúng trực diện vào chân trụ của cầu thủ áo trắng mang số 7. Cú tắc bóng nguy hiểm khiến nạn nhân ngã gục ngay lập tức, ôm chân đau đớn trong sự hoảng hốt của các cầu thủ xung quanh.

Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ mức độ thô bạo của pha phạm lỗi. Cầu thủ áo cam không hề có ý định chạm bóng mà hướng thẳng vào phần cẳng chân đối thủ. Đây là kiểu vào bóng thậm chí xứng đáng nhận án phạt cực nặng trong bóng đá chuyên nghiệp bởi nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng.

Kết quả chẩn đoán y khoa cho thấy cầu thủ bị phạm lỗi bị "gãy vỡ đầu dưới hai xương cẳng chân phải". Dù không ghi nhận tình trạng trật khớp, chấn thương này được đánh giá là nặng, cần thời gian dài để điều trị và phục hồi, thậm chí có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu lâu dài.

Điều gây tranh cãi lớn hơn nằm ở quyết định của trọng tài. Bất chấp pha bóng mang tính chất nguy hiểm, cầu thủ áo cam chỉ phải nhận thẻ vàng. Quyết định ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về công tác tổ chức và điều hành tại các giải đấu phong trào. Khi tính an toàn không được đặt lên hàng đầu, những trận bóng rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc, để lại hậu quả nặng nề cho người tham gia.

Minh Nghi

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý