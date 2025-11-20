Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phà Hàn Quốc mắc cạn vì người lái mải dùng điện thoại

  • Thứ năm, 20/11/2025 14:59 (GMT+7)
  • 14:59 20/11/2025

Một chiếc phà chở 267 người đã mắc cạn ngoài khơi tây nam Hàn Quốc sau khi sĩ quan điều khiển mất tập trung vì dùng điện thoại. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Hành khách được giải cứu khỏi một chiếc phà bị mắc kẹt đã đến Mokpo (Hàn Quốc) vào ngày 20/11. Ảnh: Yonhap.

Theo AFP, một chiếc phà đang trên hành trình từ đảo Jeju tới thành phố cảng Mokpo thì gặp nạn sau 20h tối 20/11 (giờ địa phương), khi đâm vào một hòn đảo không người ở ngoài khơi vùng tây nam.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sĩ quan phụ trách điều khiển tàu đã nhìn vào điện thoại và để chế độ lái tự động hoạt động trong khu vực lẽ ra phải kiểm soát thủ công, một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.

“Vì vậy, con tàu đã bỏ lỡ thời điểm đổi hướng, trệch khỏi hải trình và lao vào đảo”, vị quan chức này cho biết.

Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ sĩ quan trực boong và một thuyền viên người Indonesia vì nghi ngờ thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Bộ An toàn Hàn Quốc thông tin thêm rằng không có ai bị thương nặng. Tổng cộng 246 hành khách được đưa tới cảng an toàn bằng tàu cứu hộ, trong khi 21 thuyền viên vẫn ở lại trên phà cho tới khi con tàu được lai dắt về cảng Mokpo lúc 5h44 sáng.

Trong số hành khách, 27 người được chuyển tới bệnh viện do bị thương nhẹ, chủ yếu đau đầu và đau lưng.

Trước đó, Ủy viên Cơ quan Bảo vệ bờ biển Kim Yong Jin nói với báo giới rằng đánh giá ban đầu cho thấy “lỗi của con người” có thể là nguyên nhân gây ra sự cố.

Hãng Yonhap công bố bức ảnh cho thấy mũi tàu ép sát vào bờ cây rậm rạp của hòn đảo; một ảnh khác ghi lại cảnh hành khách mặc áo phao chờ được giải cứu.

Văn phòng Tổng thống cho hay Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu thực hiện “các nỗ lực cứu hộ nhanh chóng” và chỉ đạo cập nhật liên tục thông tin cho người dân.

Sự cố lần này khiến nhiều người nhớ lại thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014, khi hơn 470 người - chủ yếu là học sinh - gặp nạn ngoài khơi tây nam, khiến 304 nạn nhân thiệt mạng. Xác tàu Sewol được trục vớt và đưa về cảng Mokpo gần ba năm sau đó.

Nghịch lý ở Hàn Quốc: Thất nghiệp nhưng thu nhập cao hơn người đi làm

Mức trợ cấp tối thiểu hàng tháng tại Hàn Quốc hiện cao hơn mức thu nhập của người làm toàn thời gian nhưng nhận mức lương tối thiểu, điều này làm nảy sinh hiện tượng gian lận trợ cấp thất nghiệp.

05:24 9/11/2025

Hàn Quốc liên tiếp phát hiện ma túy ngụy trang trà trôi dạt vào Jeju

Liên tiếp những gói ma túy được ngụy trang dưới dạng bao bì trà bị phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Jeju của Hàn Quốc trong thời gian gần đây, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng địa phương.

11:25 8/11/2025

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, lên án cuộc đàm phán Mỹ - Hàn

Ngày 7/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn khiến Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp gấp. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol đe doạ Bình Nhưỡng sẽ 'thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với các mối đe dọa.

09:51 8/11/2025

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

Phà Hàn Quốc mắc cạn chìm phà Hàn Quốc chìm phà Sewol An toàn hàng hải Hàn Quốc Sĩ quan lái phà sử dụng điện thoại Phà Jeju Mokpo

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

Đọc tiếp

Phia sau vo boc cua nu thi truong Philippines vua bi bat hinh anh

Phía sau vỏ bọc của nữ thị trưởng Philippines vừa bị bắt

2 giờ trước 19:14 21/11/2025

0

Dưới lớp vỏ một nữ lãnh đạo địa phương trẻ trung, thân thiện là cả một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia: giấy tờ giả, trung tâm tội phạm ngầm và dòng tiền rửa hàng triệu USD mà nhà chức trách Philippines đang lần lượt bóc tách.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý