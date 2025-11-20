Phà Hàn Quốc mắc cạn vì người lái mải dùng điện thoại

Một chiếc phà chở 267 người đã mắc cạn ngoài khơi tây nam Hàn Quốc sau khi sĩ quan điều khiển mất tập trung vì dùng điện thoại. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Hành khách được giải cứu khỏi một chiếc phà bị mắc kẹt đã đến Mokpo (Hàn Quốc) vào ngày 20/11. Ảnh: Yonhap.

Theo AFP, một chiếc phà đang trên hành trình từ đảo Jeju tới thành phố cảng Mokpo thì gặp nạn sau 20h tối 20/11 (giờ địa phương), khi đâm vào một hòn đảo không người ở ngoài khơi vùng tây nam.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sĩ quan phụ trách điều khiển tàu đã nhìn vào điện thoại và để chế độ lái tự động hoạt động trong khu vực lẽ ra phải kiểm soát thủ công, một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.

“Vì vậy, con tàu đã bỏ lỡ thời điểm đổi hướng, trệch khỏi hải trình và lao vào đảo”, vị quan chức này cho biết.

Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ sĩ quan trực boong và một thuyền viên người Indonesia vì nghi ngờ thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Bộ An toàn Hàn Quốc thông tin thêm rằng không có ai bị thương nặng. Tổng cộng 246 hành khách được đưa tới cảng an toàn bằng tàu cứu hộ, trong khi 21 thuyền viên vẫn ở lại trên phà cho tới khi con tàu được lai dắt về cảng Mokpo lúc 5h44 sáng.

Trong số hành khách, 27 người được chuyển tới bệnh viện do bị thương nhẹ, chủ yếu đau đầu và đau lưng.

Trước đó, Ủy viên Cơ quan Bảo vệ bờ biển Kim Yong Jin nói với báo giới rằng đánh giá ban đầu cho thấy “lỗi của con người” có thể là nguyên nhân gây ra sự cố.

Hãng Yonhap công bố bức ảnh cho thấy mũi tàu ép sát vào bờ cây rậm rạp của hòn đảo; một ảnh khác ghi lại cảnh hành khách mặc áo phao chờ được giải cứu.

Văn phòng Tổng thống cho hay Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu thực hiện “các nỗ lực cứu hộ nhanh chóng” và chỉ đạo cập nhật liên tục thông tin cho người dân.

Sự cố lần này khiến nhiều người nhớ lại thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014, khi hơn 470 người - chủ yếu là học sinh - gặp nạn ngoài khơi tây nam, khiến 304 nạn nhân thiệt mạng. Xác tàu Sewol được trục vớt và đưa về cảng Mokpo gần ba năm sau đó.