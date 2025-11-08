Hàn Quốc liên tiếp phát hiện ma túy ngụy trang trà trôi dạt vào Jeju

Liên tiếp những gói ma túy được ngụy trang dưới dạng bao bì trà bị phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Jeju của Hàn Quốc trong thời gian gần đây, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng địa phương.

Đây là lần thứ 5 trong 2 tháng qua, ma túy được ngụy trang trong bao bì trà bị phát hiện tại các bờ biển của Jeju, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng địa phương.

Giới chức cảnh báo đảo du lịch nổi tiếng này có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy mới tại khu vực.

Ngày 8/11, Cảnh sát Đông Jeju cho biết trước đó 4 ngày, một người dân đi câu cá tại khu vực ghềnh đá ven biển xã Jocheon thuộc thành phố Jeju đã phát hiện một gói trà có nhãn mác Trung Quốc trôi dạt vào bờ. Khi mở ra, người này phát hiện tinh thể màu trắng nghi là ma túy và đã báo cơ quan chức năng.

Kiểm tra ban đầu cho thấy gói hàng chứa khoảng 1kg ketamine, được đóng gói tinh vi trong bao bì mang nhãn hiệu trà Ô Long nổi tiếng của Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm nhanh cho phản ứng dương tính với ma túy.

Đây là lần thứ 5 trong 2 tháng qua, ma túy được ngụy trang trong bao bì trà bị phát hiện tại các bờ biển của Jeju, bao gồm khu vực cảng Jeju, các xã Aewol, Jocheon và bãi biển Gwangchigi thuộc thành phố Seogwipo. Tổng lượng ketamine thu giữ đạt 24kg, tương đương khoảng 800.000 liều sử dụng.

Số lượng ma túy bị phát hiện tại Jeju đã tăng mạnh trong năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát bắt giữ 60 nghi phạm liên quan đến ma túy, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju, trong giai đoạn 2021-2024 có hơn 79% số vụ việc liên quan đến ma túy tổng hợp như methamphetamine, ketamine, thuốc lắc, LSD, propofol..., tiếp đến là các vụ liên quan đến cần sa (14,8%) và ma túy truyền thống như thuốc phiện, cocaine (6%).

Tình trạng đưa ma túy vào Hàn Quốc được cho là đã gia tăng kể từ khi các tuyến bay quốc tế được nối lại sau đại dịch COVID-19.

Trong một vụ việc gần đây, một công dân Trung Quốc đã bị bắt tại sân bay quốc tế Jeju khi tìm cách vận chuyển 1,2kg methamphetamine giấu trong các túi trà. Người này lên kế hoạch thuê một cư dân địa phương vận chuyển ma túy đến thủ đô Seoul nhưng bị người vận chuyển nghi ngờ và báo cảnh sát, dẫn đến việc bị bắt giữ.

Bên cạnh đó, các nhóm tội phạm còn ngụy trang giấu ma túy cả trong các chai rượu vang, nước giải khát, kẹo dẻo, chocolate hoặc thậm chí là thực phẩm chức năng để qua mặt hải quan.

Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục Phòng chống nghiện Jeju, ông Ko Kwang Eon, các hình thức ngụy trang này đều vô cùng nguy hiểm. Jeju là trung tâm du lịch quốc tế có vị trí thuận lợi. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát, hải quan và cơ quan tình báo, hòn đảo này có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy của khu vực châu Á.

Trước diễn biến phức tạp về tình trạng ma tuý, ngày 7/11, chính quyền tỉnh Jeju đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của cả Cơ quan Cảnh sát tỉnh, Cảnh sát biển, Hải quan, Cơ quan Tình báo quốc gia và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin.

Các bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp nhanh trong điều tra, đẩy mạnh tuần tra dọc bờ biển, mở rộng phạm vi tìm kiếm ma túy trôi dạt, đồng thời phát hành tờ rơi tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Trong thời gian tới, một chiến dịch quy mô lớn về tìm kiếm ma túy sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực ven biển đảo Jeju.

Một đại diện Cảnh sát biển của tỉnh cho biết lực lượng chức năng của Jeju sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát cả trên biển và trên bờ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quan chức này khuyến cáo, khi phát hiện vật thể lạ nghi là ma túy, người dân tuyệt đối không tiếp xúc mà cần lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.