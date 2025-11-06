Sập lò hơi tại nhà máy nhiệt điện, 7 người Hàn Quốc mất tích

85 nhân viên cứu hộ cùng các thiết bị hạng nặng được huy động để tìm kiếm các nạn nhân sau khi một lò hơi cao 60 m ở nhà máy nhiệt điện thành phố Ulsan (Hàn Quốc) bất ngờ đổ sập trong lúc tháo dỡ.

7 công nhân vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát của lò hơi bị sập tại nhà máy nhiệt điện thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Chiều 6/11, một vụ sập kết cấu nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy nhiệt điện nằm ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc, khiến 9 công nhân bị chôn vùi trong lúc đang làm công tác tháo dỡ lò hơi cao 60 m.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hai công nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người khác đang được lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu, song tình trạng của họ hiện chưa rõ ràng.

Cơ quan cứu hộ đã điều động 85 nhân viên, 30 phương tiện, trong đó có cả xe cẩu 700 tấn, cùng các thiết bị flycam và chó nghiệp vụ để tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Lực lượng cứu hộ cũng đồng thời kiểm tra khả năng có cả những nạn nhân nằm ngoài số lượng công nhân đã được thống kê đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do lượng thép, bê tông sập đổ lớn. Cấu trúc bị sập là một lò hơi khung thép được xây dựng từ năm 1981, lò hơi chính thức ngừng hoạt động vào năm 2021 do xuống cấp. Công trình đang trong giai đoạn tháo dỡ và dự kiến việc tháo dỡ hoàn tất vào tháng 5/2026.

Hiện trường vụ sập lò hơi đã bị phong tỏa, đề phòng những cấu trúc còn lại cũng bị ảnh hưởng và đổ sập sau sự việc. Ảnh: Chosun.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang cắt các cột thép của lò hơi ở độ cao 25 m để phục vụ quá trình phá dỡ từng phần một cách có kiểm soát. Tuy nhiên, kết cấu bất ngờ sụp đổ khiến nhiều công nhân tham gia tháo dỡ bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Toàn bộ công nhân liên quan tới vụ việc này được xác định là nhân sự của một công ty chuyên làm nhiệm vụ phá dỡ các công trình, đây là một nhà thầu phụ làm việc theo hợp đồng ký với nhà thầu chính và chuyên đảm nhận phần việc phá dỡ.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã phong tỏa khu vực quanh hiện trường vì lo ngại nguy cơ sập tiếp các phần còn lại của lò hơi. Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc ngay sau khi hoàn tất việc tìm kiếm cứu nạn.