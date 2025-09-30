Sập trường nội trú ở Indonesia, hàng chục học sinh mắc kẹt

Hàng trăm lính cứu hộ Indonesia chạy đua với thời gian, bơm oxy và đưa nước cho các học sinh mắc kẹt dưới đống bê tông trường học vừa đổ sập ở Đông Java. Ít nhất một em thiệt mạng, hàng trăm em bị thương và 65 em vẫn đang mất tích.

Một người đã thiệt mạng và 65 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi một tòa nhà trường nội trú bị sập ở Sidoarjo (Indonesia). Ảnh: EPA.

Sáng 30/9, hơn 12 giờ sau vụ sập tòa nhà nội trú Al Khoziny tại thị trấn Sidoarjo, Đông Java (Indonesia), lực lượng cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ vẫn miệt mài đào bới trong đống gạch đá. Họ đã kéo được 8 học sinh ra ngoài trong tình trạng kiệt sức và thương tích nặng. Tuy nhiên, nhiều thi thể cũng đã được phát hiện, báo hiệu con số thương vong còn tiếp tục tăng, theo AP.

Khoảng 10h15, công tác cứu hộ buộc phải tạm dừng khi khối bê tông khổng lồ bất ngờ rung chuyển, đe dọa sụp đổ thêm. Hiện trường hỗn loạn, nhiều người hoảng hốt tháo chạy, các xe cứu thương phải lập tức di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại các bệnh viện và gần khu vực trường học, hàng trăm phụ huynh và người thân tập trung chờ tin. Tiếng khóc xé lòng vang lên khi họ chứng kiến từng em học sinh lấm lem bụi bặm được đưa ra khỏi đống đổ nát. Một bảng thông báo tại sở chỉ huy dã chiến cho thấy vẫn còn 65 em, chủ yếu từ 12 đến 17 tuổi, chưa được tìm thấy.

“Trời ơi, con tôi vẫn còn mắc kẹt trong đó, xin hãy cứu nó!”, một người mẹ gào khóc khi thấy tên con trên danh sách mất tích. Nhiều phụ huynh khác cũng tuyệt vọng cầu xin lực lượng cứu hộ tìm thấy con mình.

Theo ông Nanang Sigit, chỉ huy đội tìm kiếm, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động, mang theo thiết bị y tế, máy thở và dụng cụ đào bới.

“Chúng tôi đã bơm oxy và đưa nước xuống dưới để giữ cho các em còn sống, đồng thời nỗ lực giải cứu nhanh nhất có thể”, ông nói.

Vụ sập xảy ra khi các học sinh nam đang làm lễ cầu nguyện buổi chiều trong tòa nhà cũ vốn chỉ cao 2 tầng, nhưng vừa bị nâng thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép xây dựng.

“Nền móng không chịu nổi sức nặng của các tầng mới và đã sập khi công nhân đổ bê tông,” phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Jules Abraham Abast cho biết.

Các em nữ ở khu vực khác của tòa nhà may mắn thoát nạn. Thống kê ban đầu ghi nhận 1 học sinh nam 13 tuổi tử vong, 102 em khác bị thương, nhiều em chấn thương sọ não và gãy xương, trong đó có trường hợp nguy kịch.

Nguyên nhân chính thức đang được điều tra, song giới chức thừa nhận công trình mở rộng trái phép là yếu tố trực tiếp dẫn tới thảm kịch.