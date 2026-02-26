Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Pha bóng tranh cãi dữ dội ở Champions League

  • Thứ năm, 26/2/2026 08:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 26/2, Lloyd Kelly tức giận khi bị đuổi khỏi sân trong chiến thắng 3-2 của Juventus trước Galatasaray thuộc lượt về vòng play-off Champions League.

Pha bóng gây tranh cãi của Lloyd Kelly.

Phút 48, hậu vệ người Anh va chạm với Baris Yilmaz trong một pha tranh chấp. Trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa Kelly bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, kịch bản sau đó khiến cả sân Allianz ngỡ ngàng khi tổ VAR yêu cầu ông Pinheiro trực tiếp xem lại màn hình.

Theo quy định của IFAB, VAR không được phép can thiệp chỉ để xác nhận hay hủy một thẻ vàng thứ 2. Vì thế, sự xuất hiện của công nghệ hỗ trợ khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Thực tế, tổ VAR không xem đây đơn thuần là lỗi đáng nhận cảnh cáo, mà đánh giá pha vào bóng bằng gầm giày có dấu hiệu của một pha phạm lỗi nghiêm trọng.

Sau khi xem lại tình huống, ông Pinheiro hủy thẻ vàng và thay bằng thẻ đỏ trực tiếp. Về quân số, Juventus chỉ còn 10 người, nhưng hệ quả kỷ luật hoàn toàn khác. Thẻ đỏ trực tiếp khiến Kelly đối với mặt án treo giò nhiều hơn 1 trận như trường hợp nhận 2 thẻ vàng.

Quyết định lập tức tạo ra làn sóng tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng pha bóng mang tính chất va chạm ngoài ý muốn trong lúc Kelly bật cao và không làm chủ đôi chân được khi tiếp đất. Ngoài ra, hình phạt được cho là quá nặng. Tuy nhiên, động thái từ VAR cho thấy UEFA cứng rắn với những pha vào bóng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao.

Rời sân trong cơn giận dữ, cựu cầu thủ Newcastle đá mạnh vào tường đường hầm trước khi bước vào phòng thay đồ. Bình luận viên Don Hutchison thốt lên: "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy".

Trận này, Juventus dẫn 3 bàn nhưng để Galatasaray gỡ lại 2 bàn trong thời gian hiệp phụ, qua đó thua chung cuộc với tỷ số 5-7.

