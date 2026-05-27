Pha bóng nghiệt ngã ở Saudi Arabia

Thủ môn cản phá thành công quả phạt đền, nhưng chỉ một giây hỗn loạn sau đó biến mọi nỗ lực thành thảm họa ở trận play-off thăng hạng Saudi Pro League.

Cầu thủ Al-Diriyah phá bóng bay thẳng vào lưới nhà.

Trong trận cầu quyết định tấm vé lên chơi ở Saudi Pro League hôm 25/5, Al-Diriyah tưởng như thoát hiểm sau một pha cứu thua xuất thần của thủ môn trên chấm phạt đền.

Khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m, áp lực đè nặng lên đội chủ nhà. Tuy nhiên, người gác đền của Al-Diriyah phản xạ xuất sắc, đổ người đúng hướng và cản phá thành công cú sút. Nhưng chỉ trong tích tắc, bi kịch xuất hiện theo cách không ai ngờ tới.

Sau cú cản phá, bóng bật trở lại khu vực cấm địa và trúng một hậu vệ Al-Diriyah đang lao về hỗ trợ phòng ngự. Trong thế hoàn toàn bị động, cầu thủ này không kịp phản ứng trước khi bóng lăn thẳng vào lưới nhà trong sự chết lặng của toàn đội.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận gọi đây là "bàn phản lưới hỗn loạn nhất mùa giải". Không ít người thừa nhận họ chưa từng chứng kiến kịch bản trớ trêu đến vậy trong trận đấu mang tính sống còn.

Pha bóng tai hại ấy trở thành bước ngoặt khiến Al-Diriyah sụp đổ tinh thần. Chung cuộc, Al-Ula giành chiến thắng 2-1 để chính thức đoạt vé thăng hạng lên Saudi Pro League mùa sau.

Trong khi các cầu thủ Al-Ula mở hội ăn mừng, thủ thành Al-Diriyah chắc chắn sẽ còn ám ảnh rất lâu với tình huống mà anh làm những gì có thể, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu đội nhà khỏi bàn thua nghiệt ngã.