Pha bỏ lỡ khó tin của sao Bayern

Rạng sáng 8/4, trung vệ Dayot Upamecano phung phí cơ hội chỉ sau 9 phút bóng lăn trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League.

Trên sân Bernabeu, Joshua Kimmich thực hiện đường treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Harry Kane băng vào nhưng không dứt điểm mà chuyền một chạm vào trong, đưa bóng đến đúng vị trí của Upamecano. Trung vệ 27 tuổi đứng hoàn toàn tự do, chỉ cách khung thành vài mét.

Trong thế không bị ai theo kèm, nhiệm vụ của Upamecano lẽ ra rất đơn giản. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh không thành công, khiến bóng mất lực, đập mặt cỏ và nảy chậm về phía vạch vôi. Hậu vệ Dean Huijsen kịp thời phá bóng, cứu Real Madrid khỏi bàn thua rõ ràng.

Upamecano không phải mẫu cầu thủ thường xuyên ghi bàn, nhưng pha xử lý này vẫn khiến nhiều người khó hiểu. Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những pha bỏ lỡ tệ nhất ở cấp độ đỉnh cao.

Dù vậy, Bayern không để sai lầm này ảnh hưởng quá lâu. Trước khi hiệp một khép lại, Luis Diaz ghi bàn ở cự ly gần, giúp đội khách vượt lên. Ngay sau giờ nghỉ, Harry Kane nhân đôi cách biệt, củng cố lợi thế cho đại diện Bundesliga.

Upamecano gia nhập Bayern từ RB Leipzig năm 2021 và đã có 186 lần ra sân, ghi 6 bàn. Trước đó, anh thi đấu 154 trận cho Leipzig và ghi 4 bàn, từng khoác áo Red Bull Salzburg trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.