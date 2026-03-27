Pha bỏ lỡ khó tin của Luis Suarez

  • Thứ sáu, 27/3/2026 11:09 (GMT+7)
Pha dứt điểm hụt bóng của Luis Suarez ở thời điểm then chốt trở thành bước ngoặt, khiến Colombia đánh rơi thế trận trước Croatia.

Trận giao hữu trên sân Camping World sáng 27/3 khởi đầu thuận lợi cho Colombia khi Jhon Arias mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, Croatia đáp trả với hai bàn thắng trong hiệp một do công của Luka Vuskovic và Igor Matanovic, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến ở phút 28, khi tỷ số đang là 1-1. Colombia tổ chức tấn công trung lộ, Luis Diaz nhận bóng từ đường chọc khe và thoát xuống đối mặt. Thay vì dứt điểm, tiền đạo của Bayern Munich quyết định căng ngang, đặt Luis Suarez vào thế không bị kèm và khung thành gần như bỏ trống.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tưởng chừng chắc chắn có bàn thắng, Suarez lại sút hụt bóng. Tình huống diễn ra nhanh nhưng đủ để khiến cơ hội trôi qua một cách khó tin.

Đây là pha bóng có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng Colombia đã không tận dụng được.

Suarez, tiền đạo thi đấu cho Sporting Lisbon và được xem là một trong những chân sút nổi bật tại châu Âu hiện nay, có một trận đấu dưới kỳ vọng. Dù di chuyển tích cực và thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng, anh lại thiếu sự chính xác trong những pha xử lý quyết định.

Cú sút hụt ở phút 28 không chỉ là sai lầm cá nhân, mà còn phản ánh sự thiếu sắc bén của hàng công Colombia. Sau tình huống đó, đội bóng Nam Mỹ không tạo thêm nhiều cơ hội rõ rệt, trong khi Croatia tận dụng tốt thời điểm để ghi bàn quyết định trước giờ nghỉ.

Ở hiệp hai, Colombia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Croatia chủ động giảm nhịp độ, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Đào Trần

Luis Suarez Suarez Giao hữu Croatia Luis Diaz Colombia

