Pep đã đúng về Donnarumma

  • Thứ hai, 15/9/2025 18:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày ra mắt Man City, Gianluigi Donnarumma chơi hay giúp đội bóng mới thắng 3-0 ở derby Manchester tại vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Donnarumma thừa nhận hạnh phúc sau chiến thắng 3-0 thuyết phục của Man City trước MU.

Cựu tuyển thủ Anh, Danny Murphy, bình luận trên chương trình Match of the Day rằng việc chiêu mộ Donnarumma cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Guardiola, người trước đây luôn yêu cầu thủ môn của mình phải có khả năng chơi bóng bằng chân xuất sắc.

"Một trong những điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 62, khi Donnarumma thực hiện pha bay người cản phá ngoạn mục cú volley cực mạnh của Bryan Mbeumo, dù bị che khuất tầm nhìn bởi đồng đội Matt O’Riley", Murphy bình luận. "Đó là lý do Pep mang về Donnarumma, một thủ môn với phong cách hoàn toàn khác Valdes, Neuer, Bravo hay Ederson trước đây".

"Pha cứu thua này rõ ràng khiến khán đài Etihad bùng nổ, người hâm mộ Man City hoàn toàn bị chinh phục bởi tài năng của người gác đền mới", cựu tuyển thủ Anh nói thêm. "Pep có lẽ đúng về Donnarumma, khi để Ederson rời đi và chiêu mộ thủ môn người Italy. Dù còn một số hạn chế trong kỹ năng chơi chân, trận ra mắt tại nước Anh của thủ môn này vẫn là thành công lớn".

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cũng không giấu được sự phấn khích: “Donnarumma thật tuyệt vời! Cậu ấy chơi rất tốt, đặc biệt trong các tình huống phạt góc. Tôi thích pha cản phá cú sút của Mbeumo. Vẫn còn nhiều việc phải làm với các tân binh, để xây dựng và sáng tạo, nhưng chiến thuật sẽ để sau”.

Tường Linh

