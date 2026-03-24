Payet giải nghệ, khép lại một tài năng nhiều tranh cãi

Dimitri Payet khép lại sự nghiệp ở tuổi 38 trong bối cảnh vướng tranh cãi ngoài sân cỏ, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Payet quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu.

Payet vừa chính thức tuyên bố giải nghệ, kết thúc hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp. Quyết định được đưa ra khi tiền vệ người Pháp không còn khoác áo CLB nào, sau khi chấm dứt hợp đồng với Vasco da Gama hồi tháng 7/2025.

Phát biểu trên truyền hình Pháp, Payet xác nhận đây là thời điểm phù hợp để dừng lại. Anh nhấn mạnh mình đã hoàn thành giấc mơ chơi bóng ở đẳng cấp cao và coi sự nghiệp là một hành trình trọn vẹn. Việc lựa chọn Marseille làm nơi thông báo mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là đội bóng gắn bó sâu sắc với anh.

Ở tuổi 38, Payet thừa nhận thể trạng không còn đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Anh không muốn tiếp tục nếu không thể cống hiến trọn vẹn. Đó là lý do khiến tiền vệ này quyết định khép lại sự nghiệp thay vì kéo dài thêm.

Trong sự nghiệp, Payet để lại dấu ấn rõ nét tại Premier League khi gia nhập West Ham vào mùa giải 2015/16. Anh nhanh chóng trở thành ngôi sao nhờ kỹ thuật, khả năng sáng tạo và những pha xử lý đột biến.

Ngay mùa đầu tiên, Payet được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của PFA và giành giải "Cầu thủ hay nhất năm".

Quyết định giải nghệ của Payet đến trong thời điểm nhạy cảm, khi anh vướng vào những cáo buộc liên quan đến đời tư tại Brazil.

Dù vậy, hành trình của Payet không thiếu tranh cãi. Anh rời West Ham trong bối cảnh căng thẳng khi đình công để trở lại Marseille. Sau đó, tiền vệ này tiếp tục thi đấu tại Pháp trước khi chuyển sang Brazil trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Quyết định giải nghệ của Payet đến trong thời điểm nhạy cảm, khi anh vướng vào những cáo buộc liên quan đến đời tư tại Brazil. Dù phủ nhận các hành vi tình dục bạo lực với bạn gái cũ là luật sư Larissa Ferrari. Vụ việc vẫn đang được xem xét và trở thành tâm điểm chú ý nhiều năm qua.

Khép lại sự nghiệp, Payet để lại hình ảnh của một cầu thủ tài hoa, giàu cảm hứng nhưng cũng đầy biến động. Dấu ấn của anh tại Premier League và bóng đá châu Âu vẫn sẽ được nhắc đến như một phần ký ức của người hâm mộ.

