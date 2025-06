Payet bị hủy hợp đồng sau cáo buộc ép bạn gái uống nước tiểu

Payet gia nhập Vasco da Gama của Brazil với bản hợp đồng 2 năm vào tháng 8/2023. Tuy nhiên, câu lạc bộ quyết định chấm dứt hợp đồng sớm. "Trong một thỏa thuận thân thiện, chúng tôi đạt được sự đồng thuận để chấm dứt hợp đồng với tiền vệ Dimitri Payet", thông báo của Vasco da Gama có đoạn.

Cựu sao West Ham gây chú ý vào tháng 4 khi bạn gái cũ Larissa Ferrari cáo buộc anh hành hạ cô về thể xác, tinh thần, tâm lý và tình dục trong suốt mối quan hệ kéo dài 7 tháng. Ferrari cho biết Payet ép cô uống nước tiểu và nước từ bồn cầu, cũng như liếm sàn nhà.

Bà mẹ hai con chia sẻ: "Anh ta là một con quái vật bệnh hoạn. Tôi sợ cho tính mạng của mình, và tôi vẫn còn sợ. Tôi muốn đòi lại công bằng, bởi anh ta lợi dụng sự tổn thương tâm lý của tôi để trục lợi tình dục".

Cảnh sát ở Rio de Janeiro xác nhận đang điều tra vụ việc. Ferrari yêu cầu lệnh bảo vệ từ phía cơ quan chức năng vì bị tấn công để lại dấu vết bầm tím trên cơ thể và trải qua các hành vi bạo lực thể chất, đạo đức, tâm lý và tình dục.

Payet phủ nhận "bạo lực thể xác và tâm lý" trong một tuyên bố với cảnh sát Brazil, đồng thời khẳng định mọi việc đều là sự đồng thuận và do chính nạn nhân đề xuất.

Tiền vệ này có 5 con chung với vợ Ludivine, người ở lại Pháp khi anh gia nhập Vasco da Gama. Trước đó, anh trải qua 6 năm rưỡi thi đấu cho Marseille, và 18 tháng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại West Ham.

