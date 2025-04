Payet đưa ra cáo buộc bất ngờ về mối quan hệ tình cảm

Theo Daily Mail, Payet phủ nhận với cảnh sát Brazil về việc bạo lực thể xác và tinh thần với bạn gái. Anh thừa nhận mối quan hệ tình cảm với nữ luật sư Larissa Ferrari, nhưng khẳng định mọi hành động đều là tự nguyện.

Trước đó, cựu sao West Ham bị cáo buộc ép Ferrari uống nước tiểu của chính mình, liếm sàn nhà, cùng nhiều hành động kỳ quặc khác. Trang G1 của Brazil tiết lộ Ferrari mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới ( nguyên nhân dẫn đến các hành vi kích thích và thất thường - PV).

"Dimitri biết rõ vấn đề tâm lý của tôi, và anh ấy lợi dụng điều đó để thao túng tôi", cô được cho là nói với G1. "Dimitri thuyết phục tôi đặt đầu vào thùng rác, toilet, ép tôi uống nước tiểu của mình và thực hiện những hành vi tình dục kỳ quái khác".

Nguồn tin cho hay Payet thừa nhận thực hiện các hành vi này, nhưng khẳng định tất cả đều là sự đồng thuận và do Ferrari đề xuất. "Một lần, Ferrari yêu cầu bị tát trong khi quan hệ tình dục, và kết quả là trên người cô xuất hiện những vết bầm tím", G1 viết.

Ngoài ra, Payet còn từ chối mong muốn của Ferrari về việc tiếp tục mối quan hệ khi anh trở về Pháp. Theo lời Payet, hành vi của Ferrari thay đổi từ đó, dẫn đến việc cô đe dọa "tiết lộ bí mật" nếu anh không đồng ý.

Trước đó, Larissa tố Payet nhiều lần bạo hành cô trong mối quan hệ kéo dài 7 tháng. Cô gái 28 tuổi được cho là bị ép uống nước tiểu của chính mình, uống nước trong bồn cầu và liếm sàn nhà như "bằng chứng tình yêu" theo yêu cầu của tiền vệ này.

Cặp đôi gặp nhau vào tháng 8 năm ngoái, thời điểm Payet sống cô đơn ở Brazil sau khi chia tay người vợ 20 năm Ludivine và 4 người con tại Pháp. Ban đầu chỉ là những lần gặp gỡ vì cảm xúc, nhưng sau đó, họ quấn quýt hơn mức mong đợi.

