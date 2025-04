Nạn nhân tiết lộ thêm tội ác của Payet

Theo thông tin từ cảnh sát Brazil hôm 19/4, Larissa tiết lộ rằng cô bị Payet bạo hành, để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Trước đó, Larissa đã trình bày với cơ quan chức năng rằng cô bị ép buộc thực hiện những "hành động kinh tởm", bao gồm việc uống nước tiểu của mình và liếm sàn nhà.

Báo chí Brazil cáo buộc Payet cố gắng thao túng tâm lý tình nhân cũ, khiến Larissa cảm thấy bị tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Tôi muốn đòi công lý. Anh ta đã lợi dụng sự yếu đuối về tâm lý của tôi để thoả mãn nhu cầu riêng", Larissa cho biết.

Mối quan hệ giữa Larissa và Payet bắt đầu vào tháng 8/2024, thời điểm cầu thủ 38 tuổi này cảm thấy cô đơn sau khi rời bỏ vợ và 4 đứa con ở Pháp. Larissa cho biết Payet đã yêu cầu cô tổ chức một lễ cưới giả. Cựu tuyển thủ Pháp còn khuyến khích cô mua nhẫn cưới và tuyên bố rằng cả hai sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Trong các tin nhắn, Payet yêu cầu Larissa tự quay những video "hạ nhục bản thân", nhằm chứng minh tình yêu của cô. Larissa cho rằng đây là những hành động đáng xấu hổ.

“Tôi là một luật sư, tôi sẽ không bao giờ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng nếu không có lý do chính đáng", Larissa nói thêm. Cô cũng yêu cầu lệnh bảo vệ từ phía cơ quan chức năng vì bị tấn công, để lại dấu vết trên cơ thể và trải qua các hành vi bạo lực thể chất, đạo đức, tâm lý và tình dục.

Cảnh sát Rio de Janeiro cho biết: “Cuộc điều tra đang diễn ra. Các cáo buộc đã được ghi nhận tại một đồn cảnh sát chuyên về hỗ trợ phụ nữ".

Phía Payet vẫn chưa có phản hồi nào về những cáo buộc này. Anh từng khoác áo West Ham và Marseille trước khi sang Brazil chơi bóng vào năm 2023. Payet cũng là cựu tuyển thủ Pháp với 38 lần ra sân cho ĐTQG.

