Đội của Messi tạo thành tích ấn tượng

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Benjamin Cremaschi vào phút thứ 30, khi anh có một cú đánh đầu tuyệt đẹp từ đường chuyền của Marcelo Weigandt.

Trong suốt hiệp một, Columbus Crew đã có nhiều cơ hội để ghi bàn. Phút thứ 25, Daniel Gazdag suýt mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng bay vọt xà.

Sau khi hiệp một kết thúc, Columbus Crew thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ lại không thể tận dụng được những cơ hội của mình. Phút 60, Diego Rossi có một vị trí thuận lợi nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành. Arfsten cũng có cơ hội rõ ràng nhưng cú sút của anh không thể làm khó thủ thành Oscar Ustari.

Trận đấu càng về cuối, Columbus Crew dồn toàn lực tấn công. Vào phút bù giờ, Andres Herrera có một đường chuyền nguy hiểm vào trong vòng cấm, nhưng Gazdag lại không thể chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng.

Thủ thành Ustari của Inter Miami đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục cứu thua cho đội nhà, đặc biệt là pha cản phá cú sút nguy hiểm của Max Arfsten.

Messi chơi trọn 90 phút ở trận này nhưng chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích. Anh tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, có 80% tỷ lệ chuyền chính xác và 3 lần phất bóng dài đúng địa chỉ.

Chiến thắng trước Columbus Crew không giúp Inter Miami trở lại dẫn đầu bảng miền Đông MLS mùa 2025. Miami có 18 điểm sau 8 trận, thua Charlotte và Cincinnati 1 điểm. Đội bóng của Messi vẫn là CLB duy nhất bất bại từ đầu mùa tại khu vực miền Đông.

