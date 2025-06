Payet bị truy tố vì ép bạn gái uống nước tiểu

Theo cáo buộc từ phía Viện Công tố Rio de Janeiro, Payet lợi dụng sự tổn thương về mặt tâm lý của Larissa để bắt đầu mối quan hệ, rồi sau đó gây tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần và cảm xúc cho cô. Trước đó, cảnh sát từng khép lại vụ điều tra, nhưng các công tố viên quyết định lật lại hồ sơ sau khi nhận được đơn kháng nghị từ phía Larissa.

Larissa chia sẻ với tờ The Sunvào tháng 4 rằng cô bị Payet ép quay những đoạn video nhục mạ bản thân, bị buộc phải uống nước tiểu của chính mình, uống nước từ bồn cầu và liếm sàn nhà. Cô còn bị ép tham gia một "đám cưới giả" và đeo nhẫn như một cách để "chứng minh tình yêu".

Payet phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khai với cảnh sát rằng mọi hành vi giữa hai người đều là "tự nguyện". Theo hồ sơ từ Bộ Công lý Brazil, cả hai quen nhau qua mạng và chia sẻ mối quan tâm về "những hành vi tình dục mang tính thử thách và bạo lực".

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định hành vi của Payet khiến Larissa rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Luật sư của cô phát biểu: “Đây là tín hiệu cho thấy chính quyền nghiêm túc nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Họ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào xâm hại phẩm giá phụ nữ, dù kẻ tình nghi có nổi tiếng đến đâu".

Nếu bị kết tội, Payet có thể phải nộp khoản tiền phạt lớn và chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Larissa.

Payet gia nhập Vasco da Gama năm 2023 sau khi chia tay Marseille. Hồi đầu tháng này, CLB Brazil chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Pháp. Trong quá khứ, anh từng là người hùng của West Ham mùa 2015/16.

