James đòi xe bọc thép, máy bay riêng mới chịu thi đấu

Tiết lộ mới đây từ truyền thông Mexico cho thấy James Rodriguez đưa ra hàng loạt yêu cầu xa xỉ, khiến câu lạc bộ León phải đáp ứng để thuyết phục anh ký hợp đồng.

James không còn duy trì được phong độ như thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt sau khi rời León của Mexico.

Theo AS, trước khi chấp nhận thi đấu tại Liga MX, James đặt ra một danh sách dài các điều kiện, nhằm đảm bảo sự thoải mái và an toàn tối đa cho bản thân cũng như gia đình. Đầu tiên, anh yêu cầu một đội ngũ bảo vệ cá nhân chuyên nghiệp, với các vệ sĩ sẵn sàng hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, dành riêng để bảo vệ anh và người thân khỏi mọi rủi ro tiềm ẩn.

Điều này phản ánh mối lo ngại về an ninh tại Mexico, quốc gia thường xuyên đối mặt với các vấn đề xã hội phức tạp. Tiếp theo, James đòi hỏi một chiếc xe bọc thép cao cấp, đi kèm với tài xế riêng biệt để xử lý mọi chuyến di chuyển hàng ngày.

Không dừng lại ở đó, anh còn yêu cầu được cư trú trong một biệt thự sang trọng bậc nhất, được trang bị đầy đủ tiện nghi như hồ bơi riêng, phòng tập gym cá nhân và thậm chí một sân tập luyện bóng đá dành riêng để duy trì phong độ.

Về mặt chuyên môn, ngôi sao bóng đá người Colombia đòi mang theo đội ngũ hỗ trợ cá nhân, bao gồm huấn luyện viên thể lực và chuyên gia vật lý trị liệu riêng, với toàn bộ chi phí do León chi trả. Điều này giúp anh duy trì thể trạng tốt nhất mà không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng chung của đội bóng.

Ngoài ra, James còn yêu cầu một đầu bếp cá nhân chuyên chế biến các món ăn theo chế độ dinh dưỡng Colombia và châu Âu, có mặt hàng ngày để đảm bảo bữa ăn phù hợp với lối sống lành mạnh.

James chỉ có 5 pha lập công và 7 đường kiến tạo trong 34 trận kể từ khi gia nhập đội bóng.

Để thuận tiện cho các chuyến đi xa, James đòi di chuyển bằng máy bay riêng cho những hành trình dài hoặc các buổi tập trung đặc biệt của đội. Anh cũng yêu cầu được trả lương trước vài tháng như một biện pháp bảo đảm tài chính và ổn định, tránh rủi ro trong môi trường mới.

Cuối cùng, anh đề nghị có một không gian riêng tư hoàn toàn trong các cơ sở vật chất của câu lạc bộ, dành cho việc nghỉ ngơi và phục hồi sau các trận đấu hoặc buổi tập. Những yêu cầu này, dù nhằm bảo vệ lợi ích cá nhân, khiến James trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi rời Mexico mà không đạt được thành tích nổi bật.

Nhiều người cho rằng James quá đòi hỏi, trong khi Club León nỗ lực đáp ứng để có được chữ ký. James gia nhập đội hồi đầu năm 2025 theo bản hợp đồng một năm, với mục tiêu tham dự FIFA Club World Cup cùng đội bóng Mexico.

Tuy nhiên, kế hoạch này sụp đổ khi FIFA loại Club Leon khỏi giải do vi phạm quy định về quyền sở hữu CLB. Kể từ đó, hành trình của cựu sao Real Madrid tại Liga MX không diễn ra như mong đợi. Ở mùa Apertura 2025 vừa kết thúc, Club Leon đứng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

