Park Min Young lao đao

  • Thứ sáu, 19/9/2025 13:54 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Confidence Queen phải thay đổi giờ phát sóng do tỷ suất người xem giảm sâu. Bộ phim chưa đủ hấp dẫn để giúp Park Min Young tái xuất sau khoảng thời gian vắng bóng.

Theo Daily Sports, Confidence Queen (tựa Việt: Nữ hoàng lừa đảo) do Park Min Young đóng chính đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau lùm xùm. Song, bộ phim không thể đạt hiệu ứng tương xứng với tỷ suất người xem lao dốc.

Thống kê từ Nielsen Korea cho thấy Confidence Queen khởi đầu với 1,1% và tăng lên 1,5%, sau đó giảm sút từ tập 3 là 1% kéo tập 4 xuống còn 0,9%. Trên các nền tảng OTT, bộ phim xếp hạng 4 ở Coupang Play và hạng 7 toàn thế giới hạng mục series truyền hình ở Amazon Prime.

Về hiện tượng này, nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok Hyeon giải thích: "TV Chosun thường hướng đến tệp khán giả lớn tuổi, nhưng Confidence Queen lại là một bộ phim hành động - tội phạm, chủ yếu được người trẻ ưa chuộng. Đặc điểm thể loại và nội dung của kênh này về cơ bản là không cân đối, nên khó có thể kỳ vọng tỷ suất người xem cao".

phim dai tap Han Quoc anh 1

Confidence Queen do Park Min Young đóng chính đang mất dần sức hút. Ảnh: Amazon Prime.

Mới đây, TV Chosun cho biết sẽ điều chỉnh lịch phát sóng của bộ phim này. Động thái được cho là thu hút khán giả trẻ tuổi, đồng thời hạn chế cạnh tranh với các bộ phim truyền hình khác. Hiện, The Tyrant's Chef đang đạt tỷ suất người xem cao nhất là 15,4%.

"Confidence Queen đã thay đổi khung giờ phát sóng từ 9h10 tối sang 10h30 tối vào các ngày thứ bảy và chủ nhật", đơn vị này thông báo.

Confidence Queen là phiên bản remake từ bộ phim The Confidence Man JP của Nhật Bản. Bộ mang đến hàng loạt cú lừa được thực hiện bởi bộ ba siêu quái Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk). Về kịch bản, Confidence Queen gợi nhớ tới Robin Hood - gã cung thủ chuyên cướp người giàu chia cho người nghèo.

Nhật Long

