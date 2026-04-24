Park Bom viết tâm thư cho Lee Min Ho

Park Bom tiếp tục gây chú ý khi đăng bài viết bày tỏ tình cảm với Lee Min Ho. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc tên nam diễn viên, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Theo Chosun, cựu thành viên nhóm 2NE1, Park Bom, đang thu hút sự chú ý khi đăng tải một bài viết bày tỏ tình cảm dành cho nam diễn viên Lee Min Ho. Động thái này tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Cụ thể, Park Bom đăng tải bức ảnh selfie kèm dòng trạng thái có tiêu đề “lá thư gửi Lee Min Ho”. Trong nội dung, nữ ca sĩ xưng tên thân mật và gửi lời hỏi thăm: “Chào anh, em là Bom đây. Anh vẫn khỏe chứ? Em viết lá thư này theo cách như vậy. Em muốn thân thiết với anh hơn. Em rất nhớ anh. Cuộc sống của anh không quá vất vả chứ? Em đang sống và lấy động lực từ việc nhìn thấy anh. Minho cũng cố lên nhé”.

Đáng chú ý, khác với những lần trước từng gây tranh cãi vì đăng bài cho rằng đang hẹn hò với Lee Min Ho, lần này Park Bom thể hiện rõ tình cảm theo hướng của một người hâm mộ, gửi lời yêu mến và cổ vũ tới nam diễn viên. Tuy nhiên, bài viết sau đó đã bị xóa, chỉ còn lại các hashtag liên quan đến tên cô như “Park Bom”, “bompark”.

Park Bom gây tranh luận khi tiếp tục nói về Lee Min Ho. Ảnh: @Parkbom.

Phản ứng trước động thái này, nhiều người hâm mộ để lại bình luận động viên, bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ luôn hạnh phúc và cho biết họ cũng nhận được động lực từ cô. Dù vậy, một bộ phận ý kiến cũng bày tỏ lo ngại khi Park Bom liên tục nhắc đến Lee Min Ho trong các bài đăng thời gian qua.

Hiện tại, Park Bom đang tạm ngừng hoạt động trong tour diễn của 2NE1 do vấn đề sức khỏe và dành thời gian nghỉ ngơi.

Trước đó, Park Bom nhiều lần gây tranh cãi khi liên tục đăng tải các bài viết liên quan đến Lee Min Ho trên mạng xã hội từ khoảng cuối năm 2024. Nữ ca sĩ từng gọi nam diễn viên là “chồng”, đăng ảnh ghép, gắn hashtag tên anh và thậm chí đưa ra những phát ngôn khiến công chúng hiểu rằng cả hai đang có mối quan hệ tình cảm. Tần suất lặp lại trong thời gian dài khiến tin đồn lan rộng, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trước làn sóng bàn tán, phía Lee Min Ho đã phải lên tiếng phủ nhận, khẳng định hai người không quen biết và không có quan hệ cá nhân. Dù vậy, Park Bom vẫn tiếp tục nhắc đến nam diễn viên trong một số bài đăng sau đó, làm dấy lên ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng hành động này đã vượt quá ranh giới của một người hâm mộ, trong khi số khác nhận định đây chỉ là cách thể hiện tình cảm cá nhân, song thiếu kiểm soát trên mạng xã hội.