Phim 16+ của Kiều Minh Tuấn kiếm được 100 tỷ

Sau một tuần, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiên" đã cán mốc 100 tỷ đồng. Đây cũng là dự án trăm tỷ thứ 7 trong năm 2026.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiên, bộ phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, cán mốc 100 tỷ đồng sau gần một tuần công chiếu. Với tốc độ này, tác phẩm cũng vượt Quỷ nhập tràng, trở thành phim kinh dị cán mốc 100 tỷ nhanh nhất tại phòng vé Việt.

Đây cũng là dự án điện ảnh thứ 7 ra mắt trong năm nay đạt được thành tích này, nối tiếp các tác phẩm như Hẹn em ngày nhật thực, Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Tài và Quỷ nhập tràng 2.

Thực chất, kết quả này không gây nhiều bất ngờ khi Phí Phông là dự án có quy mô lớn về cả sản xuất lẫn phát hành. Phim có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn - gương mặt vốn có sức hút phòng vé, cùng dàn diễn viên quen thuộc như Diệp Bảo Ngọc, Minh Anh, Nutthacha Padovan…

Tại thời điểm công chiếu cho báo giới và truyền thông, phim vấp phải một số hoài nghi khi bị nhận xét còn dàn trải, nhịp phim chậm, đôi lúc gây khó khăn cho khán giả đại chúng. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng thương mại, khi tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng.

Trong sáng 23/4, phim vẫn đứng đầu phòng vé khi dắt túi 2 tỷ đồng , với 28.930 bán ra trên khoảng 4.000 suất chiếu. Song, đà tăng trưởng của Phí Phông được dự báo sẽ chững lại khi thị trường chuẩn bị đón 4 tác phẩm ra mắt dịp lễ 30/4, gồm: Anh Hùng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò.

Xoay quanh truyền thuyết dân gian về thực thể Phí Phông - loài quỷ hút máu người trong các giai thoại vùng núi phía Bắc, bộ phim theo chân hai anh em Còn và Dương, những pháp sư tập sự lên đường tới một bản làng vùng cao tìm mẹ khi bà lâm nguy vì một nghi thức tâm linh gặp biến cố. Từ đây, hàng loạt cái chết ghê rợn liên tiếp xảy ra, kéo theo hành trình truy nguyên bí mật bị chôn vùi giữa rừng thiêng nước độc, nơi ranh giới giữa con người và ma quỷ, giữa sự thật và lời đồn trở nên mơ hồ.

Ấn tượng rõ nét của Phí Phông nằm ở phần nhìn được đầu tư mạnh tay, với bối cảnh thiên nhiên Tây Bắc hiện lên hoang sơ, ma mị và giàu tính thẩm mỹ. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho thấy xu hướng duy mỹ khi sử dụng nhiều góc máy lạ, chuyển động linh hoạt, tạo cảm giác bất định và kéo dài nỗi sợ theo hướng tâm lý. Khâu mỹ thuật, hóa trang và thiết kế bối cảnh cũng được trau chuốt, góp phần mang lại một diện mạo chỉn chu, hiếm thấy ở dòng phim kinh dị Việt, tạo nên trải nghiệm thị giác nổi bật.

Dù sở hữu phần nhìn ấn tượng, kịch bản của phim lại bộc lộ hạn chế khi triển khai còn dàn trải, thiếu mạch lạc. Nhiều mối quan hệ và chi tiết chồng chéo khiến nửa đầu tác phẩm trở nên rối rắm, trong khi hành trình của các nhân vật chưa thực sự thuyết phục.