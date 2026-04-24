Harry Styles đính hôn

Harry Styles và Zoe Kravitz được cho là đã đính hôn sau 8 tháng hẹn hò. Trước đó, tin đồn bùng lên khi nữ diễn viên xuất hiện với nhẫn kim cương tại Anh.

Harry Styles được cho là đã đính hôn với Zoe Kravitz sau 8 tháng hẹn hò.

Theo Page Six, cặp đôi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân, với nguồn tin cho biết nam ca sĩ say đắm bạn gái, trong khi nữ diễn viên đang “hạnh phúc ngập tràn”. Thông tin này không khiến những người thân cận bất ngờ, khi mối quan hệ của cả hai được đánh giá phát triển khá nhanh.

Tin đồn đính hôn bùng lên sau khi Kravitz xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trong các hình ảnh gần đây tại Anh. Thời điểm đó, cặp đôi được bắt gặp hẹn hò tại London, nắm tay thân mật. Thực chất, từ cuối năm 2025, nữ diễn viên từng đeo chiếc nhẫn này.

Zoe Kravitz xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương. Ảnh: GC, Ereteme.

Trước đó, cả hai lần đầu bị phát hiện nắm tay vào tháng 8/2025, và một tháng sau xuất hiện cùng cha của Kravitz là Lenny Kravitz, cho thấy mối quan hệ ngày càng nghiêm túc. Dù hạn chế chia sẻ công khai, họ vẫn nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò tại London, Rome và Brooklyn.

Harry Styles gần đây chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã có những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, mong muốn lập gia đình và xây dựng các mối quan hệ bền vững sau thời gian tập trung cho sự nghiệp.

“Tôi dừng mọi thứ lại để suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì trong cuộc sống. Khi liên tục lưu diễn và làm việc, bạn không có không gian để lựa chọn. Tôi tự hỏi trong 5 năm nữa, cuộc sống của mình sẽ như thế nào, và phải làm gì để đạt được điều đó. Tôi không muốn trở thành người thành công nhưng lại cô đơn”, anh nói.

Trong khi đó, Kravitz từng kết hôn với Karl Glusman (2019-2021) và đính hôn với Channing Tatum trước khi chia tay vào tháng 10/2024 sau 3 năm gắn bó. Các nguồn tin cho biết nữ diễn viên xem Styles là “tri kỷ” và cảm thấy mối quan hệ này khác biệt so với trước. Gia đình, đặc biệt là cha cô, cũng được cho là ủng hộ và đánh giá cả hai là “một cặp đôi phù hợp”.

Trước đó, Styles từng có các mối tình đáng chú ý với Olivia Wilde (2021–2022), Taylor Swift, Kendall Jenner và Taylor Russell.

Harry Styles là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, nổi lên từ chương trình The X Factor năm 2010 với vai trò thành viên nhóm One Direction. Sau khi nhóm tạm ngừng hoạt động, anh phát triển sự nghiệp solo với loạt album thành công như Fine Line và Harry’s House, trong đó ca khúc As It Was tạo tiếng vang toàn cầu. Bên cạnh âm nhạc, Styles còn lấn sân diễn xuất với các dự án như Dunkirk, đồng thời trở thành biểu tượng thời trang và giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Grammy.

Zoe Kravitz là diễn viên người Mỹ, bắt đầu sự nghiệp từ cuối những năm 2000 và ghi dấu ấn qua các dự án như X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road và loạt phim Fantastic Beasts. Cô gây chú ý khi vào vai Catwoman trong The Batman, qua đó củng cố vị thế tại Hollywood.