Paraguay 0-0 Pháp: Trận đấu dưới cái nóng 60 độ C

Nhiệt độ cao đã được ghi nhận tại sân Lincoln Financial, Philadelphia, nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup vào rạng sáng 5/7.

Tuyển Pháp đang thăng hoa nhờ phong độ chói sáng của Kylian Mbappe.

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026 là cuộc chạm trán giữa ứng viên vô địch hàng đầu và "ngựa ô" của giải đấu.

Trong khi đại diện châu Âu tiến vào vòng đấu này với tư cách đội ghi bàn nhiều nhất giải (13 bàn), Paraguay vừa gây chấn động khi loại tuyển Đức sau loạt sút luân lưu cân não tại vòng 32 đội. Tuy nhiên, khoảng cách về đẳng cấp và nền tảng thể lực đang đặt ra bài toán khó cho đại diện Nam Mỹ.

Đoàn quân của Didier Deschamps đang thể hiện sức mạnh áp đảo tại Bắc Mỹ. Với những siêu sao như Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, Pháp không chỉ sở hữu tốc độ mà còn có sự biến ảo trong lối chơi.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của "Les Bleus" đạt mức 9,20, minh chứng cho một hệ thống tấn công vận hành hiệu quả. Mục tiêu của đội bóng áo lam không gì khác ngoài việc giải quyết trận đấu sớm để bảo toàn lực lượng cho hành trình hướng tới trận chung kết thứ ba liên tiếp.

Về phía Paraguay, huấn luyện viên Gustavo Alfaro nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên mặt trận phòng ngự. Sơ đồ 5-3-2 được dự đoán sẽ là lớp rào chắn mà "Los Guaraníes" dùng để chống chọi sức ép từ Pháp.

Đại diện Nam Mỹ đón nhận tin vui với sự trở lại của Diego Gomez sau án treo giò, cùng hy vọng hồi phục của trung vệ trụ cột Omar Alderete. Dù vậy, việc phải thi đấu 120 phút trước Đức cách đây ít ngày khiến thể lực của Paraguay bị bào mòn nghiêm trọng.

Sự khác biệt về chiều sâu đội hình và khả năng dứt điểm ấn tượng của các tiền đạo Pháp khiến cơ hội gây bất ngờ lần hai của Paraguay trở nên mong manh.

Highlights Pháp 3-0 Thụy Điển Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.