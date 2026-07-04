Thái Nguyên T&T áp sát ngôi đầu giải nữ VĐQG 2026

Thái Nguyên T&T thắng Hà Nội II 2-0 ở trận đấu sớm lượt 4 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, qua đó tạm vươn lên nhì bảng với 7 điểm.

Thái Nguyên T&T thắng Hà Nội II 2-0, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 2 tại Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân Hà Đông chiều 4/7, Thái Nguyên T&T được đánh giá cao hơn Hà Nội II và nhanh chóng thể hiện sự chủ động. Đội khách đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Hoài Thương.

Hà Nội II nhập cuộc với tinh thần quyết tâm, phòng ngự tập trung và chịu khó tranh chấp. Sự lăn xả của hàng thủ đội chủ nhà khiến Thái Nguyên T&T gặp không ít khó khăn trong việc tìm bàn mở tỷ số.

Bước ngoặt đến ở phút 31. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát. Thu Trang có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Hà Nội II cố gắng siết lại đội hình, nhưng thế trận vẫn nghiêng về Thái Nguyên T&T. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo thêm một số cơ hội, dù các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén để nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì sức ép. Tuy nhiên, cơn mưa khiến mặt sân trơn, bóng ướt, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dứt điểm. Ít nhất ba cơ hội rõ ràng bị các chân sút đội khách bỏ lỡ.

Phải đến phút 85, Thái Nguyên T&T mới định đoạt trận đấu. Thu Thìn tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng từ cánh phải để Dương Thị Vân bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Hoài Thương cơ hội cản phá.

Chiến thắng 2-0 giúp Thái Nguyên T&T có 7 điểm sau 3 trận, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém TP.HCM I 2 điểm. Hà Nội II vẫn có 1 điểm sau 4 trận và đứng thứ 6.

Ngày 5/7, lượt 4 tiếp tục với hai trận: Hà Nội I gặp Phong Phú Hà Nam lúc 16h và Than KSVN gặp TP.HCM I lúc 17h.